Ao menos 24 crianças morrem em naufrágio de embarcação no Sudão

Pelo menos 24 crianças morreram afogadas nesta quarta-feira (15) no norte do Sudão após o naufrágio da embarcação na qual viajavam pelo Rio Nilo. Elas estavam a caminho da escola.

Segundo Abdel-Rahman Mohammed Khir, governador do município de Al Behira, no Estado do Rio Nilo, a embarcação colidiu com uma árvore e afundou. Ao todo, 40 estudantes entre 7 e 16 anos viajavam no barco.

O responsável explicou que “a corrente de água era forte” no momento do acidente, e o barco bateu em uma árvore que estava submersa, devido ao aumento do nível do rio. Os estudantes entraram em pânico e se moveram todos para o mesmo lado da embarcação, que acabou virando.

Os alunos, que viviam no distrito de Kenisa, situado na margem esquerda do Nilo, estavam a caminho do povoado de Kabna, na margem direita, onde fica a escola. Na embarcação também viajava uma médica que se dirigia para a outra margem do Nilo para visitar seus familiares; ela também morreu.

As equipes de resgate estão se deslocando para a região para recuperar os corpos das vítimas. Por enquanto, apenas dois foram encontrados.

Ab el-Khayr Adam Yunis, diretor da escola Kenba High School, afirmou à rádio BBC que os estudantes costumavam ir para a aula a pé, mas estavam usando o barco na última semana devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas na região.

Segundo Yunis, muitas meninas estavam no grupo. “Uma família perdeu cinco filhas, três famílias perderam duas filhas cada e outras duas perderam três filhas cada”, disse.

A temporada de chuvas no Sudão vai de junho até o final de outubro. A região mais afetada do país é o Estado de Cordofão do Oeste, fronteiriço com o Sudão do Sul, onde há pelo menos 20.000 atingidos, 49 feridos e seis mortos, segundo a organização.

(Com EFE)