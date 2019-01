Ano Novo: tradições e rituais ao redor do mundo

5/10 (Giordano Ciampini/Anadolu Agency/Getty Images)

O inverno intenso canadense não impede que algumas pessoas mergulhem nas águas congelantes dos rios em troca de promessas de familiares e amigos. Nessa época do ano, muitos definem metas para serem cumpridas no próximo ano, como emagrecer, parar de fumar etc. Para que os amigos mantenham a palavra, são “convidados” a mergulhar no rio como forma de não se esquecerem da promessa. Os canadenses chamam esse ritual de “mergulho do urso polar”.

Muitas famílias do interior do país também se reúnem com amigos em lagos para uma pescaria de Ano Novo.