Americanos sequestrados no México são encontrados mortos

Dois dos quatro americanos sequestrados à mão armada no México na semana passada foram encontrados mortos nesta terça-feira, 7, por autoridades locais, de acordo com informações da agência de notícias Reuters. O caso aconteceu na cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas, que faz fronteira com o Texas.

Segundo a inteligência dos Estados Unidos, o grupo andava em uma minivan branca, com placa da Carolina do Norte, quando homens ainda não identificados abriram fogo contra o veículo. Em vídeo de câmeras de segurança é possível ver que os americanos são carregados para uma caminhonete dirigida pelos sequestradores.

Segundo familiares das vítimas, a viagem ao México tinha como finalidade a realização de cirurgias plásticas, mesmo com a orientação dos EUA de não visitar a área por risco de “crimes e sequestros”. Matamoros é uma das cidades mais perigosas do país por causa do controle exercido por cartéis de drogas em diversas áreas.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prestou solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.

“Lamentamos muito que isso tenha acontecido em nosso país e enviamos nossas condolências às famílias das vítimas, amigos e ao governo dos Estados Unidos, e continuaremos fazendo nosso trabalho para garantir a paz e a tranquilidade”, disse.

+ Obrador mostra garras contra sistema eleitoral e desencadeia protestos

Informações da CBS News indicam que os americanos sequestrados eram Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Eric James Williams e Zindell Brown. Apesar da confirmação das duas mortes pelo governador de Tamaulipas, Américo Villarreal, e pela Procuradoria-Geral do México, as autoridades americanas ainda não forneceram um comunicado oficial atestando os assassinatos.