Aliado de extrema direita de Netanyahu promete ‘impor ordem’ em Israel

Após uma uma contagem quase final de votos nesta quinta-feira, 3, mostrar que o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está a caminho da reeleição com uma clara maioria parlamentar, um de seus principais aliados, Itamar Ben-Gvir, do partido de extrema-direita Sionismo Religioso, afirmou que pretende “impor ordem” no país com o novo governo.

“Chegou a hora de impor a ordem aqui. Chegou a hora de haver um senhorio”, tuitou Ben-Gvir, em resposta à morte três palestinos, incluindo um militante da Jihad Islâmica na Cisjordânia e um homem de Jerusalém, que a polícia disse ter esfaqueado um oficial.

Na Cisjordânia, soldados mataram um militante da Jihad Islâmica e um homem de 45 anos em um incidente separado, disseram médicos. Questionado sobre a última morte, o exército disse que abriu fogo quando os palestinos os atacaram com pedras e coquetéis molotov.

Um colono da Cisjordânia e ex-membro do Kach, um grupo militante judeu nas listas de terroristas de Israel e dos Estados Unidos, Ben-Gvir quer se tornar ministro da Polícia.

Na votação de terça-feira 1, o atual premiê centrista, Yair Lapid, e sua aliança incomum de conservadores, liberais e políticos árabes, ficaram em segundo lugar. Com o conflito na Palestina novamente em alta, o Likud de Netanyahu e sua coalizão ocuparam 65 dos 120 assentos do Knesset, parlamento israelense, de acordo com uma contagem de votos que deve ser concluída na quinta-feira.

A mídia local, citando fontes políticas, disse que o novo governo pode ser formado em meados do mês. Nos últimos anos, coalizões anteriores tiveram maiorias mais estreitas, que as tornaram vulneráveis ​​a moções de desconfiança.

A ascendência de Ben-Gvir despertou alarme entre a minoria árabe de 21% e judeus de centro-esquerda – e especialmente entre os palestinos cujas negociações de Estado, mediadas pelos Estados Unidos, fracassaram em 2014.