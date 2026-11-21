A eliminação gradual dos combustíveis fósseis na declaração política da COP31, realizada na Turquia, segue sem acordo e opõe a União Europeia à Arábia Saudita. “Ainda não há compromisso, claramente”, afirmou neste sábado, 21, o comissário europeu para o Clima, Wopke Hoekstra, a jornalistas. “É melhor não ter acordo do que ter um mau acordo”, acrescentou.

O presidente da COP31, Murat Kurum, por sua vez, conclamou os países a agir com responsabilidade e chegar a um compromisso. “Faço um apelo para que todos ajam com responsabilidade. Ficar preso a palavras e expressões individuais e minar esse processo não serve aos interesses de ninguém”, disse Kurum, que também é ministro do Meio Ambiente da Turquia.

O evento estava marcado para ser encerrado na sexta-feira, 20, mas foi prorrogado por mais um dia, em busca de acordos climáticos. As cerca de 200 delegações presentes realizaram uma sessão plenária na noite de sexta para aprovar uma série de decisões técnicas, mas ainda não a declaração política, da qual se espera um novo rascunho neste sábado.

Um grupo de doze países, liderado pela França e pelo Panamá, divulgou um documento em que pede uma “transição clara” para abandonar o petróleo, gás e carvão. Países árabes e a Rússia se opõem a essa menção, que já tinha aparecido em um primeiro rascunho, mas foi retirada em uma segunda versão.

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“Vetaremos ou apresentaremos objeções a qualquer proposta que não enfrente essas questões”, disse o ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, que surgiu como uma das vozes mais firmes a respeito dos combustíveis fósseis.

Turquia e Austrália, que presidem o evento, defendem que a saída dos combustíveis fósseis passe por empreender uma maior eletrificação da economia, que abra espaço às energias renováveis e reduza as emissões. O Brasil, anfitrião da COP30, em 2025, propôs um “mapa do caminho” global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio projeto para a transição para fora dos combustíveis fósseis.

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(Com AFP)