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No último dia da COP31, na Turquia, negociações travam após exclusão do abandono de combustíveis fósseis em novo rascunho de acordo. Sob pressão de petroestados e impasses no financiamento climático, países ameaçam bloquear o consenso final da conferência.

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As quase 200 delegações reunidas em Antália, Turquia, para a COP31, enfrentam nesta sexta-feira, 20, o dia derradeiro de negociações, marcadas por posições muito distantes no que diz respeito aos combustíveis fósseis. No mais recente rascunho de declaração conjunta publicado pela Austrália, que preside esta edição da conferência climática das Nações Unidas junto ao governo turco, não consta nenhuma menção explícita ao abandono progressivo de fontes de energia poluentes, e uma série de países manifestaram sua rejeição ao texto.

A mudança de rumo em relação à versão anterior da declaração, que defendia uma “ação acelerada” para reduzir a dependência de hidrocarbonetos, foi impulsionada pelo peso diplomático das monarquias petrolíferas do Golfo e da Rússia, entre outros, segundo apuração da agência de notícias AFP.

Ameaças de bloqueio

Nesta sexta, um grupo de pelo menos nove países, incluindo Panamá, Espanha, Guatemala e França, demandaram uma “transição clara” para abandonar o petróleo, o carvão e o gás: “Em resposta à crise energética, precisamos acelerar a saída progressiva dos combustíveis fósseis e desenvolver roteiros com esse objetivo”, afirma o documento.

Entre as outras demandas, consta a de que “aqueles que causam o problema” façam um esforço “proporcional” na luta contra o aquecimento, tanto financeiramente quanto por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa.

O governo panamenho já havia ameaçado bloquear qualquer consenso caso oito demandas apresentadas não sejam atendidas, especialmente no que diz respeito à eliminação dos combustíveis fósseis.

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“O Panamá bloqueará qualquer texto que não esteja em conformidade com os nossos princípios”, enfatizou o ministro do Meio Ambiente, Juan Carlos Navarro. “Precisamos abandonar os combustíveis fósseis em favor de energia limpa, se quisermos levar a crise climática a sério. Caso contrário, esta COP será um exercício de hipocrisia”, acrescentou.

A presidência australiana indicou que espera apresentar um terceiro rascunho nesta sexta-feira.

Eletrificação e ‘mapa do caminho’

Chris Bowen, ministro australiano de Mudanças Climáticas e responsável pelas negociações, lembrou que a transição para longe dos combustíveis fósseis já havia sido acordada na COP de Dubai, em 2023; agora, trata-se de implementar essa decisão. Segundo ele, isso envolve a proposta da Turquia de elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035. “Não há caminho melhor do que a eletrificação”, afirmou.

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A iniciativa busca reduzir emissões e aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética, embora não exclua os combustíveis fósseis da geração de eletricidade, um aspecto bastante criticado pelos ambientalistas.

Durante esta COP, o Brasil, anfitrião do evento de 2025, propôs um “mapa do caminho” global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio plano nacional de abandono dos combustíveis fósseis. Dinamarca, Portugal e Espanha deram esse passo e definiram seus planos nesta semana.

Rascunho da discórdia

O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira, que está sendo negociado por consenso paralelamente a outros documentos, reitera o objetivo supremo do Acordo de Paris de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 ºC para evitar danos maiores.

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Nesse sentido, solicita esforços de redução de emissões a fim de limitar “tanto a magnitude quanto a duração” da esperada ultrapassagem desse limite, algo que as Nações Unidas já consideram como dado para os próximos cinco anos.

Uma fonte latino-americana indicou à AFP que gostaria de uma linguagem mais contundente a esse respeito, para evitar “danos irreversíveis” decorrentes de um aumento maior da temperatura; os petroestados do Golfo se opunham a essa menção e favoreceram uma linguagem forte em favor da captura de carbono da atmosfera — tecnologia cara e pouco desenvolvida que não agrada nem a Europa, nem a muitas delegações da América Latina.

“Não consideramos aceitável” a forma como esse ponto está redigido, disse à imprensa Elena Pita, diretora do Escritório Espanhol de Mudanças Climáticas.

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Financiamento

As finanças também representam um obstáculo. A COP no Brasil prometeu triplicar os fundos para medidas de adaptação (ou mitigação) às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento, que precisam, sobretudo, gerir melhor seus recursos hídricos em períodos de seca, prevenir a extensão de catástrofes ligadas às mudanças climáticas ou ao fenômeno natural El Niño, e avançar rumo a cultivos mais resistentes.

O primeiro rascunho atribuiu um valor a essa promessa — US$ 120 bilhões (aproximadamente R$ 712 bilhões, na cotação atual) por ano a partir de 2035 –, mas, na nova versão, esse montante desapareceu.

“Não viemos aqui para mendigar”, disparou Zanetor Agyeman-Rawlings, presidente do Grupo Africano de Negociadores, em coletiva de imprensa nesta sexta. “Viemos aqui para reivindicar o que é, por direito, nosso — em nome do nosso povo, que arca com o peso das atividades antropogênicas dos países desenvolvidos; atividades pelas quais, agora, pede-se que eles paguem, de formas que jamais solicitaram.”

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Uma fonte da União Europeia, o maior contribuinte mundial para o financiamento climático, descartou colocar mais recursos na mesa, tendo em vista os elevados níveis de dívida pública no bloco.