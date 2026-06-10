🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Agência da ONU aprova resolução que exige inspeção do programa nuclear do Irã

Proposta pelos EUA, medida considera 'essencial e urgente' que o governo iraniano entregue informações completas sobre seu estoque de urânio enriquecido

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 13h17
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. (Salih Okuroglu/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Agência da ONU aprova resolução que exige inspeção do programa nuclear do Irã Priorize VEJA no Google

O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aprovou nesta quarta-feira, 10, em Viena, uma resolução que exige que o Irã permita a verificação de seu estoque de urânio enriquecido e o acesso total de inspetores da agência da ONU às instalações nucleares.

Proposta pelos Estados Unidos com apoio de Reino Unido, França e Alemanha, a medida foi aprovada por 21 dos 35 integrantes do conselho. Houve 10 abstenções, enquanto Rússia, China e Níger votaram contra. 

A resolução considera “essencial e urgente” que o governo iraniano entregue, “sem demora”, informações completas sobre suas reservas de material nuclear e sobre o projeto de suas instalações.

Siga
Continua após a publicidade

O impasse em torno do programa nuclear iraniano se arrasta há mais de uma década. Em 2015, o Irã firmou um acordo com diversas potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, para limitar o enriquecimento de urânio e impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

Continua após a publicidade

O pacto, porém, foi abandonado por Washington durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, levando Teerã a ampliar gradualmente suas atividades nucleares.

Segundo estimativas da AIEA, antes dos ataques israelenses e americanos às instalações nucleares iranianas no ano passado, o país possuía cerca de 441 quilos de urânio enriquecido a até 60%, nível considerado próximo do necessário para armamentos nucleares. Apesar dos danos causados aos complexos nucleares, acredita-se que parte significativa desse material tenha sobrevivido.

Continua após a publicidade

“Os ataques do regime israelense e da América às instalações nucleares do Irã interromperam as atividades de verificação e forçaram os inspetores da agência a deixar o Irã por razões de segurança”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, no X antes da votação do Conselho de Governadores. “Agora, a América busca transformar as consequências de seu ataque ilegal em um caso contra a República Islâmica do Irã”, acrescentou.

A resolução da AIEA foi aprovada em meio a uma nova escalada das tensões na guerra após a queda de um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz ser atribuída a Teerã pelo presidente dos EUA, que ordenou uma onda de ataques em retaliação.

Continua após a publicidade

Nesta quarta, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou o estado de “nem guerra, nem paz” com os Estados Unidos e apelou por negociações, embora tenha advertido que as forças iranianas não recuarão diante de ameaças.

Publicidade
TAGS:
Bomba Atômica
Energia nuclear
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
ONU - Organização das Nações Unidas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).