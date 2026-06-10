Presidente do Irã critica limbo de ‘nem guerra, nem paz’ e desafia Trump: ‘Não vamos recuar’

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu negociações com os Estados Unidos para sair da situação de “nem guerra, nem paz”, mas advertiu que o país não recuará diante de ameaças. A declaração surge após a escalada das tensões, com ataques retaliatórios dos EUA e lançamento de mísseis iranianos contra bases americanas.

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou o estado de “nem guerra, nem paz” com os Estados Unidos e apelou por negociações, embora tenha advertido que as forças iranianas não recuarão diante de ameaças. A declaração ocorre em meio a uma nova escalada das tensões na guerra após a queda de um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz ser atribuída a Teerã pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que ordenou uma onda de ataques em retaliação.

Pezeshkian disse que o ex-líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morto no primeiro dia de conflito, já havia advertido que “repetidamente dito que a situação não era nem de guerra nem de paz, e que a questão precisava ser resolvida”. Na época, Khamenei também apontou que a única saída para o impasse era negociar.

“Naquela ocasião, discutimos com ele o que deveríamos fazer se quiséssemos resolver a situação sem chegar à guerra nem à paz. O que deveríamos fazer se não negociássemos? E foi com base nisso que o líder permitiu que as negociações continuassem”, afirmou Pezeshkian, segundo a agência de notícias semioficial iraniana Mehr.

“Devemos sair desta situação sem guerra nem paz. A guerra definitivamente não é do interesse do país, mas não é o caso de nos rendermos ou recuarmos se quiserem violar nossa dignidade, nosso solo e nossa terra. Eles sonham com isso. Não é algo de que vamos recuar”, concluiu.

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+ Após ordenar ataques, Trump diz que Irã perdeu oportunidade de acordo e ‘pagará o preço’

Troca de ataques

Em meio aos ataques dos EUA, a Guarda Revolucionária Islâmica informou que lançou mísseis de longo alcance contra quatro locais na base militar americana de al-Azraq, na Jordânia. Entre os alvos supostamente atingidos, estão hangares de caças F-35 e um centro de comando e controle. O comunicado alertou que o Irã está pronto para responder de forma “esmagadora e decisiva” a qualquer “agressão dos EUA”.

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Um oficial americano, sob condição de anonimato, afirmou à agência de notícias Reuters que avaliações iniciais indicavam que a maioria dos mísseis e drones iranianos foram interceptados. As Forças Armadas da Jordânia declararam que cinco mísseis disparados contra Al-Azraq foram abatidos, enquanto o Ministério da Defesa do Kuwait disse ter neutralizado “alvos aéreos hostis”. Uma autoridade do Bahrein, que abriga a sede da frota regional da Marinha dos EUA, comunicou que as defesas aéreas do país estavam repelindo ataques iranianos.

Trump, por sua vez, disse que Teerã perdeu a oportunidade de fechar um acordo. “As Forças Armadas do Irã estão um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais – foram completamente derrotadas. O Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio MORREU!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora vão pagar o preço!!!”, escreveu na Truth Social, rede social da qual é dono, nesta quarta.

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