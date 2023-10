Afeganistão busca sobreviventes após terremoto deixar mais de 2 mil mortos

O Afeganistão continua sua busca por sobreviventes nesta segunda-feira, 9, depois de um terremoto de magnitude 6,3 abalar a província de Herat no último sábado 7, deixando cerca de 2,4 mil mortos. A paisagem árida, repleta de casas de tijolos de barro, ficou destruída. Habitantes locais usam pás e até as próprias mãos para procurar os mais de 500 desaparecidos depois da tragédia.

A ajuda só começou a chegar nesta segunda-feira, depois de atrasos provocados pelo bloqueio de estradas e a queda das linhas de comunicação. Imagens das aldeias mostram casas inteiras, frágeis demais para resistir aos abalos sísmicos, reduzidas a escombros.

I learned with great sadness about the tragic consequences of the earthquake that struck the western provinces (Herat, Farah, and Badghis) of Afghanistan.

I am donating all of my #CWC23 match fees to help the affected people.

Soon, we will be launching a fundraising campaign to… pic.twitter.com/dHAO1IGQlq

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 8, 2023