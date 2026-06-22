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Aeroportos de Moscou fecham após ataques de drones ucranianos

Mais de 80 drones foram interceptados na capital russa, segundo prefeito, enquanto Ucrânia intensifica disparos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 09h38
Aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou.
Aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. (Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)
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Aeroportos de Moscou fecham após ataques de drones ucranianos Priorize VEJA no Google

Autoridades de aviação da Rússia fecharam temporariamente os quatro principais aeroportos de Moscou após dezenas de drones serem interceptados na região da capital russa durante a madrugada desta segunda-feira, 22.

O prefeito de Moscou, Serguéi Sobianin, escreveu no Telegram que 84 drones direcionados à cidade foram destruídos, sem especificar se os equipamentos abatidos eram de origem ucraniana. 

Os aeroportos de Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovskiy suspenderam temporariamente os voos por cerca de três horas. No total, a Rússia informou ter derrubado pouco mais de 300 drones em todo o país.

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Enquanto isso, um ataque de drone russo matou ⁠três membros ⁠de uma família, incluindo ⁠um menino de 13 anos, na região de Sumy, no norte da Ucrânia, disseram promotores regionais citados pela agência de notícias Reuters.

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“Os russos estão nos atacando todos os dias – e vamos revidar todos os dias. Nossa resposta ficará mais forte a cada dia que passa”, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que prometeu “trazer a guerra de volta à Rússia”.

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Ataques de drones russos na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, durante a noite de segunda-feira também mataram duas pessoas e feriram outras sete, de acordo com os serviços de emergência do país.

Os novos ataques ocorrem após drones ucranianos atingirem uma refinaria de petróleo na capital russa duas vezes na semana passada, em um dos maiores ataques aéreos à cidade desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

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