Ucrânia volta a atingir refinaria em Moscou no maior ataque à capital russa em dois anos

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Moscou foi alvo de dezenas de drones ucranianos pela segunda vez esta semana, atingindo uma refinaria vital. Em retaliação, a Rússia disparou mísseis contra Kiev. Os ataques intensificam-se após Trump mencionar conversas “boas” com Putin e Zelensky sobre o conflito.

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Dezenas de drones ucranianos foram disparados contra Moscou nesta quinta-feira, 18, atingindo uma refinaria de petróleo na capital russa pela segunda vez nesta semana, informou o prefeito da cidade.

“As forças de defesa antiaérea continuam repelindo um ataque em larga escala. Vários drones atingiram a MNPZ”, uma grande refinaria responsável por mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, escreveu o prefeito Sergei Sobyanin no Telegram, sem detalhar se a instalação industrial sofreu danos.

Segundo Sobyanin, “medidas estão sendo tomadas para lidar com as consequências”. Posteriormente, ele acrescentou que a defesa antiaérea russa destruiu 52 drones.

Na terça-feira, outro ataque com drones ucranianos já havia atingido a refinaria MNPZ, provocando um incêndio e danos à sua estrutura.

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A Rússia, por sua vez, disparou mísseis contra Kiev nesta quinta, também pela segunda vez na semana, após um ataque que atingiu um dos mosteiros cristãos mais antigos e importantes da Ucrânia, localizado no coração da capital.

Trump de olho na Ucrânia?

Os novos ataques ocorrem um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ter tido boas conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o conflito em curso entre as duas nações.

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A declaração foi dada a repórteres durante a reunião do Grupo dos Sete (G7) na França, onde os líderes das principais nações desenvolvidas se reuniram para falar, entre outros temas, da guerra no leste europeu. Continua após a publicidade

Não ficou claro quando ocorreu a “conversa positiva” entre Trump e Putin, mas uma ligação entre os líderes ocorreu no domingo, 14, ocasião em que o presidente russo telefonou ao republicano para parabenizá-lo pelo seu 80º aniversário. Anteriormente, o americano afirmou que a Rússia “deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, e que Moscou “perdeu uma quantidade enorme de pessoas”.