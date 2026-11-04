🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Mundo

A reação de líderes internacionais à vitória democrata nos EUA

Autoridades europeias veem possibilidade de mudança na política de Washington, enquanto aliados de Trump criticam o resultado

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h48 | Atualizado em 4 nov 2026, 16h04
O Capitólio dos EUA, com sua cúpula e colunas clássicas, sob céu azul claro. Um homem de casaco escuro e calça cinza caminha em frente a barreiras de metal e cones de trânsito laranja, que cercam a base do edifício.
Congresso americano em Washington, DC, nos Estados Unidos (JEMAL COUNTESS/AFP)
Continua após publicidade
A reação de líderes internacionais à vitória democrata nos EUA Priorize VEJA no Google

A vitória do Partido Democrata nas eleições legislativas de meio de mandato dos Estados Unidos dividiu as reações de líderes internacionais. Na Europa, autoridades celebraram o resultado e apontaram possíveis mudanças na relação de Washington com temas como meio ambiente, comércio e conflitos internacionais. Já representantes de países alinhados ao governo de Donald Trump adotaram um tom crítico e questionaram os efeitos da nova composição do Congresso.

Com a conquista da maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, os democratas passam a ter mais instrumentos para fiscalizar o governo, questionar decisões da Casa Branca e impor obstáculos à agenda do presidente. O resultado representa um revés político para Trump nos dois últimos anos de seu mandato.

Europeus veem sinal de mudança

Continua após a publicidade

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, interpretou o resultado como uma rejeição dos eleitores americanos às políticas de Trump. Em publicação na rede social X, o premiê afirmou que a votação foi uma resposta ao que classificou como medidas de empobrecimento da população, preconceito, sexismo e negação das mudanças climáticas.

Siga

Sánchez também relacionou o resultado a movimentos políticos em outros países. “Aconteceu no Brasil. Acaba de acontecer nos Estados Unidos. E acontecerá em breve na Espanha”, escreveu.

Continua após a publicidade

Na Noruega, o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre avaliou que a vitória democrata pode abrir espaço para vozes mais próximas das posições de seu governo em questões ambientais e diplomáticas. Segundo ele, o novo cenário político americano pode favorecer o diálogo em áreas como política externa e ajuda ao desenvolvimento.

“Agora estão surgindo vozes na política americana que estão mais próximas de nós do que o presidente e seu governo estiveram, por exemplo, em questões climáticas e ambientais, e também em política externa e política de ajuda ao desenvolvimento”, afirmou à Reuters.

Continua após a publicidade

No Parlamento Europeu, o resultado também foi recebido como um revés para Trump. Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional da instituição, classificou a vitória democrata como um “golpe devastador” para o presidente americano e uma “grande vitória para a democracia”.

O parlamentar, porém, ponderou que o enfraquecimento político de Trump não necessariamente tornará sua atuação mais previsível. Na avaliação de Lange, o presidente pode reagir à perda de força no Congresso com uma postura mais agressiva. Ele também ressaltou que uma maior influência democrata pode facilitar o diálogo com a União Europeia, mas não deve encerrar as divergências comerciais entre os dois lados.

Continua após a publicidade

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, também apontou possíveis consequências para o cenário internacional. Para ele, a nova configuração política em Washington pode marcar o início de uma fase diferente nas relações entre os países.

+ O que disse o Irã sobre a derrota de Trump nas midterms

Continua após a publicidade

No Irã, a vitória democrata foi recebida como um sinal de rejeição à guerra iniciada por Donald Trump contra o país. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que os eleitores americanos disseram “não à guerra” e que Teerã endossava a mensagem. Ele também advertiu Washington contra ignorar a vontade popular e retomar os ataques.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, por sua vez, ponderou que a mudança na composição do Congresso não deve ser interpretada como uma alteração na postura americana em relação ao Irã. Segundo ele, esperar uma mudança profunda na política dos Estados Unidos por causa da vitória democrata seria um erro.

Aliados de Trump criticam resultado

Entre os representantes de governos mais próximos de Trump, as declarações foram marcadas pela preocupação com os rumos da política americana. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, criticou a postura dos democratas em relação a Moscou, mas afirmou que o resultado eleitoral não deve alterar a condução da política externa russa.

“Nossa posição firme e consistente em relação à Ucrânia — assim como nossa política externa em geral — não se baseia em considerações de curto prazo e, naturalmente, não depende das oscilações do cenário político em outros países. Continuaremos nosso trabalho de acordo com as diretrizes do presidente da Federação Russa”, declarou.

Na Itália, Matteo Salvini, líder do partido de direita Liga e integrante da coalizão governista, adotou um tom mais cauteloso. Ele disse que o resultado deve ser respeitado e relacionou o desempenho eleitoral às tensões internacionais e ao aumento do custo de vida nos Estados Unidos. “A esperança é que essa votação possa representar uma aceleração rumo ao fim dos conflitos e ao retorno da paz”, afirmou.

Publicidade
TAGS:
Congresso Americano
Donald Trump
Estados Unidos
Partido Democrata
Partido Republicano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).