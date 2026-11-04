O que disse o Irã sobre a derrota de Trump nas midterms

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira, 4, que os americanos votaram “não à guerra”, após democratas tomarem controle do Congresso em um revés pra o governo republicano de Donald Trump.

“Por consciência ou pelo custo de vida, os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem”, escreveu em publicação no X, antigo Twitter. “Se o governo dos EUA trair a vontade popular para servir a financiadores e chantagistas internacionais, aprenderá que nosso NÃO vem acompanhado de um pesadelo”.

Na noite de terça-feira, após os primeiros resultados das eleições de meio de mandato serem divulgados, o presidente americano, Donald Trump, reconheceu que a guerra iniciada em fevereiro foi particalmente responsável pelas derrotas republicanas, embora tenha reiterado que não se arrepende.

“O Irã teve um papel nisso”, disse ele em entrevista por telefone ao The Wall Street Journal, quando questionado se a guerra contribuiu para o fraco desempenho dos republicanos na eleição. Pesquisas com consumidores mostram que o sentimento em relação à economia piorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, e a guerra piorou o cenário, deixando combustíveis mais caros e aumentando o custo de vida.

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Apesar do tom de Ghalibaf, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, foi mais duro, afirmando que qualquer pessoa que espere uma mudança profunda na política dos EUA está “seriamente enganada”.

“Aqueles que ainda nutrem a menor esperança de que o comportamento do sistema hegemônico possa mudar por meio de mudanças partidárias ou faccionais, ou que imaginam que fazer concessões aos Estados Unidos possa dissuadi-los da hostilidade contra a nação iraniana, estão seriamente enganados”, disse ele em um comunicado publicado em seu site.