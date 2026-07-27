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A ligação ‘constrangedora’ do Príncipe Harry a Meghan Markle em programa de TV

Nobre britânico fez participação surpresa em programa estrelado pela esposa

Por Flávio Monteiro 27 jul 2026, 18h56 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h53
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Princípe Harry, Duque de Sussex e Meghan Markle, Duquesa de Sussex (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
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O Príncipe Harry do Reino Unido fez uma aparição surpresa no MasterChef Austrália neste domingo, 26, para dar um “alô” à esposa, Meghan Markle, que atua como jurada convidada do programa. A antiga estrela de Suits estava experimentando pratos produzidos pelos participantes quando foi avisada por um membro da equipe de que havia uma ligação para ela.

“Recebemos uma ligação para o estúdio”, disse um integrante da produção do MasterChef ao levar o telefone para ela. Embora tenha ficado preocupada em um primeiro momento, Meghan rapidamente se tranquilizou ao ver o rosto do marido. “O que está acontecendo? Interrompi algo importante?”, questionou Harry, brincando. A interação do casal real gerou risadas entre os participantes, com a Duquesa de Sussex apresentando todos os pratos ao marido.

No entanto, internautas não parecem ter achado o momento tão divertido. “Absolutamente constrangedor”, disse um usuário no X (antigo Twitter). Outro crítico definiu a situação como uma “baboseira forçada”, enquanto um terceiro hater afirmou que a interação foi “tão falsa”.

Meghan Markle e Harry estão casados desde maio de 2018 e têm dois filhos, Archie e Lilibet.

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