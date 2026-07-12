O que fez príncipe Harry ser barrado no palácio de Buckingham

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Príncipe Harry esteve na Inglaterra para o Invictus Games, mas a visita foi marcada por tensões. Planos de reunião familiar com o Rei Charles e segurança oficial foram barrados, e um convite para o Palácio de Buckingham foi retirado. Entenda os bastidores da viagem e a busca de Harry por conexão familiar.

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Às voltas com os preparativos do Invictus Games, evento esportivo para veteranos de guerra do qual é patrono, e com a derrota no processo que movia contra o Daily Mail por invasão de privacidade, Príncipe Harry, 41 anos, que mora na Califórnia, pisou esses dias na Inglaterra. A ideia original de seu pai, o rei Charles, era recebê-lo junto à família, incluindo a nora Meghan Markle e os dois netos, que quase nunca vê. Mas a coisa desandou quando a polícia recusou-se a oferecer segurança oficial aos Sussex. E não parou por aí: o monarca havia chamado o filho para hospedar-se no Palácio de Buckingham, mas o convite foi retirado sob a justificativa de que Harry havia demorado demais a responder. Ninguém, porém, passou recibo. “O duque quer proporcionar aos filhos a oportunidade de conhecer o Reino Unido”, declarou, polidamente, seu porta-voz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

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