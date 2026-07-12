O que fez príncipe Harry ser barrado no palácio de Buckingham
Duque de Sussex fez visita ao Reino Unido nesta semana
Às voltas com os preparativos do Invictus Games, evento esportivo para veteranos de guerra do qual é patrono, e com a derrota no processo que movia contra o Daily Mail por invasão de privacidade, Príncipe Harry, 41 anos, que mora na Califórnia, pisou esses dias na Inglaterra. A ideia original de seu pai, o rei Charles, era recebê-lo junto à família, incluindo a nora Meghan Markle e os dois netos, que quase nunca vê. Mas a coisa desandou quando a polícia recusou-se a oferecer segurança oficial aos Sussex. E não parou por aí: o monarca havia chamado o filho para hospedar-se no Palácio de Buckingham, mas o convite foi retirado sob a justificativa de que Harry havia demorado demais a responder. Ninguém, porém, passou recibo. “O duque quer proporcionar aos filhos a oportunidade de conhecer o Reino Unido”, declarou, polidamente, seu porta-voz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito
Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003