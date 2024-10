A jogada de Trump com o McDonald’s na reta final da corrida pela Casa Branca

Faltando 15 dias para as eleições nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, arrastou o McDonald’s, uma das mais icônicas empresas americanas, para o centro da campanha, ao tornar-se “atendente por um dia” em uma das filiais da rede de fast-food no disputadíssimo estado da Pensilvânia, que será decisivo para os resultados do Colégio Eleitoral deste ano.

O gesto foi simbólico – e uma resposta direta à rival, a vice-presidente americana, Kamala Harris. Uma das peças fundamentais da campanha democrata são os acenos à classe média trabalhadora, e a proximidade de Harris com esse grupo é constantemente exemplificada por suas origens humildes na Califórnia. Constantemente, a candidata relembra que trabalhou fritando batatas no McDonald’s para ajudar a pagar por sua faculdade, um fato que Trump contesta, sem evidências.

O objetivo de Harris, segundo analistas, é produzir um contraste com a figura do adversário – um bilionário que herdou uma grande fortuna de sua família, e que serve aos próprios interesses em detrimento aos da classe média.

Vídeo de campanha

O ex-presidente parou em uma das franquias da rede de fast-food na Pensilvânia no domingo 20, onde trocou seu paletó por um avental para trabalhar fritando batatas. Mais tarde, ele foi para a janela do drive-thru do restaurante — que estava fechado para o evento — para entregar comida aos clientes, dizendo que ele mesmo tinha preparado os lanches e que era tudo por sua conta.

Trump, cuja profunda afeição pelo McDonald’s e suas ofertas é bem documentada, ficou obcecado pelo emprego de Harris na rede. Em entrevistas e na campanha eleitoral, ele acusou repetidamente a rival de inventar a história, e sua visita ao restaurante parece ser sua mais recente tentativa de semear dúvidas sobre o fato.

“Estou procurando um emprego”, disse Trump ao dono do McDonald’s em Feasterville-Trevose no vídeo gravado no domingo. “E eu sempre quis trabalhar no McDonald’s, mas nunca trabalhei. Estou concorrendo contra alguém que disse que sim, mas acabou sendo uma história totalmente falsa.”

Campanha democrata

Embora tenha se recusado a fornecer provas de seu período como funcionária da rede de fast-food, Harris afirmou no início deste ano, durante o talk show de Drew Barrymore, que trabalhou em um McDonald’s em Alameda, na Califórnia, durante o verão de 1983, quando ainda era estudante na Universidade Howard, em Washington. Ela disse que começou fritando batatas e depois virou caixa.

Na Convenção Nacional Democrata, que oficializou a candidatura de Harris, seus aliados usaram a história para traçar um contraste com as raízes de classe alta de Trump. O ex-presidente Bill Clinton brincou que ela “quebraria meu recorde como o presidente que passou mais tempo no McDonald’s”. A deputada do Texas Jasmine Crockett afirmou que “um candidato trabalhava no McDonald’s”, enquanto “o outro nasceu em berço de ouro”.

“Você consegue imaginar Donald Trump trabalhando em um McDonald’s?”, disse o companheiro de chapa de Harris, o governador de Minnesota, Tim Walz. “Ele não conseguiria operar aquela maldita máquina McFlurry nem que isso lhe custasse alguma coisa”.

Obsessão na reta final da corrida

Não está claro por que Trump se apegou tanto a esse detalhe, nem o porquê da jogada de campanha na reta final da eleição. Mas em entrevistas recentes, o republicano sugeriu que o tempo de Harris no McDonald’s “não é uma grande mentira, é uma mentira enorme”.

O ex-presidente americano há muito que alardeia sua afinidade por fast food. Durante seu período na Casa Branca, uma vez serviu aos membros do Clemson, campeões de futebol americano, uma miscelânea de hambúrgueres e pizza. Seu genro, Jared Kushner, afirmou em sua autobiografia que sabia que soube que Trump havia vencido a batalha contra a Covid-19 quando fez seu pedido favorito do McDonald’s: Big Mac, McFish, batatas fritas e um milk-shake de baunilha.

Na semana passada, em entrevista à Fox News, o filho do candidato presidencial, Donald Trump Jr., lamentou que a emissora não havia perguntado exatamente em qual filial do McDonald’s Harris trabalhara, além de afirmar que seu pai era muito mais familiarizado com a rede do que a rival democrata.

“Acho que meu pai conhece o cardápio do McDonald’s muito melhor do que Kamala Harris jamais conheceu”, disse Trump Jr.