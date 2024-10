Última pesquisa Datafolha do segundo turno em São Paulo; quando sai?

O segundo turno das eleições em 51 municípios está chegando ao final e cada vez as pesquisas indicam um cenário mais realista do panorama atual das intenções de voto. No total, 33.996.477 eleitoras e eleitores estão aptos para voltar às urnas no próximo domingo, dia 27. Das principais capitais do país, São Paulo (SP) é a que tem o maior número de eleitores e eleitoras, com 9.322.444, seguida de Belo Horizonte (MG), com 1.992.984 e Fortaleza (CE), com 1.769.681. Palmas, no Tocantins, que, pela primeira vez, terá 2º turno para a prefeitura, é a cidade com o menor número de eleitoras e eleitores aptos entre as capitais, com 209.524.

A pesquisa que mais chama a atenção e gera a maior curiosidade dos eleitores e eleitoras é em São Paulo, pois ela vai ser o termômetro para saber se a tentativa de virada do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, contra o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está dando certo ou não.

A próxima pesquisa Datafolha vai ser a última antes do dia da votação e vai indicar o cenário esperado para o resultado das eleições. O próximo e último debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 25, às 22 horas, na TV Globo.

Quando sai o resultado da última pesquisa Datafolha?

A última pesquisa do instituto Datafolha das intenções de voto no segundo turno da eleição municipal em São Paulo vai ser divulgada no sábado, dia 26.

Pesquisas que serão divulgadas por cidades no sábado, dia 26:

– Piracicaba (SP) – Quaest;

– Ribeirão preto (SP) – Quaest;

– Belo Horizonte – Quaest;

– São Paulo – Quaest;

– Natal – Quaest;

– Manaus – Quaest;

– Porto Velho – Quaest;

– João Pessoa – Quaest;

– Cuiabá – Quaest;

– Campo Grande – Quaest;

– Fortaleza – Quaest;

– Belém – Quaest;

– Goiânia – Quaest;

– Palmas – Quaest;

– Curitiba – Quaest;

– Aracaju – Quaest;

– Porto Alegre – Quaest;

– Fortaleza – Datafolha;

– São Paulo – Datafolha;

– Belo Horizonte – Datafolha.