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A explicação do governo dos EUA para a suspensão das decolagens no país

A determinação obriga que todos os voos programados para sair de aeroportos americanos permaneçam no chão até novos avisos

Por Sophia Paiva 13 nov 2026, 19h04
Avião da companhia aérea Volaris pousa no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos EUA. 01/09/2024
Avião da companhia aérea Volaris pousa no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos EUA. 01/09/2024 (Kevin Carter/Getty Images)
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A explicação do governo dos EUA para a suspensão das decolagens no país Priorize VEJA no Google

A agência americana que administra a aviação no país determinou a suspensão das decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13. Em mensagem na rede social X, o secretário de Transportes do governo de Donald Trump, Sean Duffy, afirmou que a decisão da FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) foi tomada por questões de segurança causa de um “problema nas comunicações”.

A medida nacional foi divulgada depois da suspensão das operações aéreas em Chicago devido a dificuldades de comunicação entre os controladores de voo

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O problema de comunicação afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo do país, mas as causas da falha ainda não foram divulgadas. 

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A determinação da FAA prevê que todos os voos programados para sair de aeroportos americanos permaneçam em solo até nova orientação. De acordo com a agência, os voos internacionais que têm os Estados Unidos como destino passarão por uma avaliação individual.

A estimativa inicial indicava que a suspensão permaneceria em vigor até as 22h UTC, 19h no horário de Brasília. 

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A última suspensão de decolagens em escala nacional determinada pela FAA ocorreu em 11 de janeiro de 2023 por causa de uma falha técnica. De acordo com o governo americano, esse episódio marcou a primeira interrupção nacional dessa natureza desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

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