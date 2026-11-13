A explicação do governo dos EUA para a suspensão das decolagens no país

A agência americana que administra a aviação no país determinou a suspensão das decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13. Em mensagem na rede social X, o secretário de Transportes do governo de Donald Trump, Sean Duffy, afirmou que a decisão da FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) foi tomada por questões de segurança causa de um “problema nas comunicações”.

A medida nacional foi divulgada depois da suspensão das operações aéreas em Chicago devido a dificuldades de comunicação entre os controladores de voo

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O problema de comunicação afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo do país, mas as causas da falha ainda não foram divulgadas.

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A determinação da FAA prevê que todos os voos programados para sair de aeroportos americanos permaneçam em solo até nova orientação. De acordo com a agência, os voos internacionais que têm os Estados Unidos como destino passarão por uma avaliação individual.

A estimativa inicial indicava que a suspensão permaneceria em vigor até as 22h UTC, 19h no horário de Brasília.

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A última suspensão de decolagens em escala nacional determinada pela FAA ocorreu em 11 de janeiro de 2023 por causa de uma falha técnica. De acordo com o governo americano, esse episódio marcou a primeira interrupção nacional dessa natureza desde os atentados de 11 de setembro de 2001.