EUA suspendem decolagens de todos os aeroportos por ‘circunstâncias extraordinárias’

A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) determinou nesta sexta-feira (13) uma paralisação nacional de voos (“ground stop”) em todos os aeroportos do país.

A decisão foi motivada por uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelo monitoramento de rotas em todo o território americano.

Em um primeiro aviso emitido no fim da tarde pelo horário local, a agência havia justificado o bloqueio apenas como necessário devido a “circunstâncias extraordinárias e por razões de segurança”, sem detalhar a origem do problema.

Pouco depois, o secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, esclareceu a situação nas redes sociais.

“A FAA emitiu uma paralisação nacional para todos os aeroportos dos EUA após um problema de comunicação que impacta todos os Centros de Controle de Tráfego de Rota Aérea”, afirmou Duffy em publicação no X (antigo Twitter). Segundo o secretário, equipes técnicas da agência estão investigando a falha.

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De acordo com a emissora americana CNN, quedas de frequência de rádio foram registradas em diferentes regiões do país antes do anúncio oficial do bloqueio.

Na prática, o protocolo de ground stop ordena que todo o tráfego de partidas permaneça retido nos aeroportos de origem “até novo aviso”. Já os voos internacionais que estão em rota rumo aos Estados Unidos seguem sendo gerenciados individualmente pelas torres de controle, caso a caso.

Histórico de paralisações

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Bloqueios aéreos de abrangência nacional são medidas extremas e extremamente raras na aviação civil americana, devido ao impacto logístico e econômico imediato na maior malha aérea do mundo.

Nos últimos 25 anos, o espaço aéreo dos Estados Unidos passou por suspensões semelhantes em apenas duas ocasiões notórias:

Janeiro de 2023: Uma falha técnica no sistema Notam (Notice to Air Missions), responsável por emitir alertas críticos de segurança aos pilotos antes da decolagem, forçou a paralisação de milhares de voos por várias horas, gerando efeito cascata nos dias seguintes.

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Setembro de 2001: Após os atentados terroristas de 11 de setembro, o governo americano fechou completamente o espaço aéreo do país por três dias, ordenando o pouso imediato de todas as aeronaves em voo.

Contexto econômico e de mercado

A interrupção do tráfego aéreo ocorre no encerramento de uma semana marcada por forte volatilidade nos mercados financeiros americanos e tensões geopolíticas.

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Nesta sexta-feira, o índice Nasdaq operou em queda pressionado pela venda de ações da fabricante de chips Nvidia, envolvida em escrutínio regulatório em Washington, embora tenha encerrado o período com seu melhor desempenho semanal desde agosto.

Além disso, o setor de transportes e a economia dos Estados Unidos operam sob pressão inflacionária persistente, impulsionada pela alta nos custos de energia decorrente do conflito entre Washington e Teerã, fator que tem pesado sobre os custos operacionais das companhias aéreas e o orçamento das famílias americanas.

O espaço aéreo americano permanece sob monitoramento, e a orientação para passageiros com viagens programadas é consultar as companhias aéreas antes de se dirigirem aos aeroportos.