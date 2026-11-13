ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

EUA suspendem decolagens de todos os aeroportos por ‘circunstâncias extraordinárias’

Secretário dos Transportes confirma problema técnico nos centros de controle de rota aérea

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 18h04 | Atualizado em 13 nov 2026, 18h45
Aeronave da United Airlines no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova York. 04/12/2024
Aeronave da United Airlines no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova York. 04/12/2024  (Gary Hershorn/Getty Images)
Continua após publicidade
EUA suspendem decolagens de todos os aeroportos por ‘circunstâncias extraordinárias’ Priorize VEJA no Google

A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) determinou nesta sexta-feira (13) uma paralisação nacional de voos (“ground stop”) em todos os aeroportos do país.

A decisão foi motivada por uma falha de comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelo monitoramento de rotas em todo o território americano.

Em um primeiro aviso emitido no fim da tarde pelo horário local, a agência havia justificado o bloqueio apenas como necessário devido a “circunstâncias extraordinárias e por razões de segurança”, sem detalhar a origem do problema.

Pouco depois, o secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, esclareceu a situação nas redes sociais.

Siga

“A FAA emitiu uma paralisação nacional para todos os aeroportos dos EUA após um problema de comunicação que impacta todos os Centros de Controle de Tráfego de Rota Aérea”, afirmou Duffy em publicação no X (antigo Twitter). Segundo o secretário, equipes técnicas da agência estão investigando a falha.

Continua após a publicidade

De acordo com a emissora americana CNN, quedas de frequência de rádio foram registradas em diferentes regiões do país antes do anúncio oficial do bloqueio.

Na prática, o protocolo de ground stop ordena que todo o tráfego de partidas permaneça retido nos aeroportos de origem “até novo aviso”. Já os voos internacionais que estão em rota rumo aos Estados Unidos seguem sendo gerenciados individualmente pelas torres de controle, caso a caso.

Histórico de paralisações

Continua após a publicidade

Bloqueios aéreos de abrangência nacional são medidas extremas e extremamente raras na aviação civil americana, devido ao impacto logístico e econômico imediato na maior malha aérea do mundo.

Nos últimos 25 anos, o espaço aéreo dos Estados Unidos passou por suspensões semelhantes em apenas duas ocasiões notórias:

Janeiro de 2023: Uma falha técnica no sistema Notam (Notice to Air Missions), responsável por emitir alertas críticos de segurança aos pilotos antes da decolagem, forçou a paralisação de milhares de voos por várias horas, gerando efeito cascata nos dias seguintes.

Continua após a publicidade

Setembro de 2001: Após os atentados terroristas de 11 de setembro, o governo americano fechou completamente o espaço aéreo do país por três dias, ordenando o pouso imediato de todas as aeronaves em voo.

Contexto econômico e de mercado

A interrupção do tráfego aéreo ocorre no encerramento de uma semana marcada por forte volatilidade nos mercados financeiros americanos e tensões geopolíticas.

Continua após a publicidade

Nesta sexta-feira, o índice Nasdaq operou em queda pressionado pela venda de ações da fabricante de chips Nvidia, envolvida em escrutínio regulatório em Washington, embora tenha encerrado o período com seu melhor desempenho semanal desde agosto.

Além disso, o setor de transportes e a economia dos Estados Unidos operam sob pressão inflacionária persistente, impulsionada pela alta nos custos de energia decorrente do conflito entre Washington e Teerã, fator que tem pesado sobre os custos operacionais das companhias aéreas e o orçamento das famílias americanas.

O espaço aéreo americano permanece sob monitoramento, e a orientação para passageiros com viagens programadas é consultar as companhias aéreas antes de se dirigirem aos aeroportos.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).