Seis padarias e uma rotisseria para conhecer em Salvador

Ahorita Padaria Artesanal

Este espaço pequeno e acolhedor vive tomado pelo aroma de delícias como o pão rústico de gorgonzola com nozes (R$ 16,00, 350 gramas), que é fermentado naturalmente. Também sai do forno o semi-integral com coquinho de licuri (R$ 15,00, 350 gramas), uma das trinta variedades que compõem o repertório desta padaria. Para adoçar, as especialidades são os cookies com gotas de chocolate (R$ 5,00 a unidade). Rua Tupinambás, 423, Rio Vermelho, ☎ 99664-3944 (12 lugares). 15h/20h (sáb. 9h/12h30, fecha dom. e seg.). Aberto em 2019.

Belo Rústico Padaria Artesanal

No balcão, brilham os pães de fermentação natural, todos preparados sem aditivos químicos. As fornadas são compostas de mais de vinte tipos, entre os quais há novidades como o integral incrementado com nozes, ameixa e uvas-passas (R$ 45,70 o quilo) e o de forma feito com abóbora e gergelim preto (R$ 39,00 o quilo). No rol das receitas açucaradas, um dos sucessos é a cheesecake de chocolate belga (R$ 14,00 a fatia). Rua das Rosas, 514, Pituba. ☎ 2132-7595 (50 lugares). 7h/21h; Shopping Barra, ☎ 99600-8845 (20 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2015.

Jardim do Pão

A marca foi criada por duas amigas enfermeiras que resolveram explorar o mundo dos pães artesanais de fermentação natural. Integram a seleção de receitas o integral (R$ 10,80 o quilo) e o goiabinha, com massa de milho e recheio de goiabada (R$ 13,00 o quilo). Para um lanche rápido, têm boa saída a omelete de queijo (R$ 4,00) e a tapioca salgada (R$ 9,50), que podem ganhar companhia de uma xícara de café coado (R$ 3,00). Rua Florianópolis, 31, Barra, ☎ 3018-7913 (15 lugares). 7h/20h (fecha dom.). Aberto em 2019.

Pão & Mais

Com pegada fit, oferece alimentos produzidos sem ingredientes que contenham glúten e também sem a adição de conservantes artificiais. É o caso do pão integral de batata -doce (R$ 36,90 o quilo) ou do bolo de arroz com coco e iogurte (R$ 49,90 o quilo). À tardinha começa o serviço de bufê (R$ 54,90 o quilo), com pratos leves como tortilha de aveia com queijo branco e uma seleção de saladas. Rua Guilhard Muniz, 749, Itaigara, ☎ 3270-7900 (144 lugaes). 6h/21h30; Rua Waldemar Falcão, 1632, Horto Florestal, ☎ 3028-7900 (100 lugares). 6h/21h30. Aberto em 1999.

Paris

Os pães de aipim e de calabresa (R$ 9,99 o quilo) fazem sucesso no balcão desta tradicional padaria, bastante procurada para lanches rápidos e no horário do almoço. Neste último caso, há sempre quatro opções de prato, a exemplo da rabada com arroz e pirão (R$ 14,00), que é servida às segundasfeiras. No lanche, vai bem rocambole de frango com queijo, com massa à base de arroz (R$ 3,50 a fatia). Para sobremesa, vale pedir a tortinha de tapioca (R$ 5,00 a fatia), com duas camadas de bolo, recheio de doce de leite e cobertura de coco fresco ralado. Ladeira da Praça, 33, centro. ☎ 3014-4580 (16 lugares). 6h/20h (dom. até 12h). Aberto em 1949.

Paris Delicatessen

Mix de padaria, doceria, adega e empório, serve quitutes como o cupcake de brigadeiro (R$ 9,90). Na linha de pães, o francês com parmesão e o italiano saem a R$ 24,98 o quilo. Na adega, alguns dos destaques são o tinto chileno Casa Silva Colección Carmenère 2018 (R$ 73,90) e o argentino Catena Malbec 2016 (R$ 159,40). Monta bufê diário para almoço e jantar — 100 gramas custam R$ 5,90 de segunda a sexta, e R$ 6,90 nos fins de semana. Avenida Pinto de Aguiar, 293, Patamares, ☎ 3052-8402 (160 lugares). 6h/21h30. Aberto em 2018.

ROTISSERIA

Pastifício Primo

Massas, molhos e antepastos produzidos diariamente são a especialidade desta franquia da marca paulista. Entre as massas, vendidas por peso, há opções como o sacottini vitelo ao funghi (R$ 89,90 o quilo) e o espaguete (R$ 44,90 o quilo). Também passam pela balança molhos como o tomatada (R$ 89,90 o quilo) e o carbonara (R$ 69,90 o quilo). Em porções individuais, para consumir no local, fazem sucesso o fettuccini ao molho bechamel (R$ 18,99) e o agnolotti de cream cheese com limão-siciliano ao pomodoro (R$ 27,99). Avenida Paulo VI, 1622, Pituba. ☎ 2137-0772 (90 lugares). 10h/21h (seg. até 15h; sex. a dom. até 22h.). Aberto em 2015.

