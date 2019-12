VEJA COMER & BEBER: Le Pain Le Café é a melhor cafeteria de Fortaleza

1. Le pain le café comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Café coado: grãos 100% arábica (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Le pain le café comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 Café expresso da casa campeã: R$ 5,80 (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Le pain le café comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Capuccino cremoso: incrementado com chocolate e canela (Lígia Skowronski/VEJASP)

A rede foi criada por dois casais, Isabel e Alexandre Studart e Eveline e Gustavo Espalter, que visitaram muitos estabelecimentos do gênero pela Europa antes de abrir as portas por aqui. Os quatro charmosos endereços da marca dispõem de espaços confortáveis, ideais para reuniões de trabalho, um encontro ou para quem chega sozinho, disposto a ver a vida passar enquanto sorve uma boa xícara de café. A casa só trabalha com grãos 100% arábica, geralmente vindos do cerrado mineiro ou do Sul de Minas, e que mudam a cada mês. O atual, um catuaí-amarelo, é empregado para preparar o expresso (R$ 5,80), a versão coada na Pressca (R$ 7,90, 140 mililitros) e também as bebidas que complementam a carta. O cappuccino cremoso (R$ 9,50, 140 mililitros), incrementado com chocolate e canela, acompanha bem o famoso croissant (R$ 9,80) da casa. O mesmo folhado é usado para compor sanduíches como o caprese (R$ 26,50), recheado de queijo minas, tomate-cereja, manjericão e azeitona. Na ala dos doces, faz bonito o mil-folhas de morango (R$ 16,50). Rua Professor Dias da Rocha, 670, Meireles, ☎ 3104-1805 (50 lugares). 8h/21h (sex. a dom. até 22h); Rua Monsenhor Catão, 1430, Dionísio Torres, ☎ 3182-8177 (34 lugares). 7h/21h. Mais dois endereços. Aberto em 2015.

2º lugar – Santa Clara Cafeteria

De ambientação moderna e iluminada, a cafeteria investe em diferentes versões da bebida, como o mocha, com dose de expresso, calda de chocolate meio amargo e leite vaporizado (R$ 11,90). Inusitada, a combinação entre umbu-cajá e café sai a R$ 10,00. Entre os acompanhamentos, faz sucesso a crepioca com recheio de mussarela (R$ 14,00) ou creme de avelã (R$ 14,90). Rua Dragão do Mar, 81, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ☎ 99287-8284 (50 lugares). 16h/22h (fecha seg.). Aberto em 2003.

3º lugar – Café Viriato

Destaque entre as bebidas quentes, o cappuccino vem polvilhado com chocolate e canela em pó (R$ 12,00). Do cardápio de comidas, tem boa saída o mini-hambúrguer com folhas, tomate, mussarela e batata frita (R$ 33,50, quatro unidades). Rua Osvaldo Cruz, 2828, Dionísio Torres, ☎ 3035-5503 (90 lugares). 7h15/22h30 (qui. a sáb. até 23h); Shopping Del Paseo, ☎ 2180-1282 (128 lugares). 7h15/22h. Aberto em 2013.

Quer conhecer todos os campeões e o roteiro completo de VEJA COMER & BEBER Fortaleza 2019? Clique aqui.