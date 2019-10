VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2019 chega às bancas com dezoito campeões

A 19ª edição deste especial dedicado à cena gastronômica de Curitiba faz parte de um projeto que abrange as principais capitais do país e existe há mais de duas décadas. Desde os primórdios até hoje, o nosso foco é o mesmo: oferecer ao leitor um roteiro certeiro com os melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas de cada cidade onde atuamos. Mas é fácil perceber que os resultados dessa curadoria jornalística vão além. Cada edição carrega um recorte saboroso da cultura local, evidenciando os ingredientes, as receitas e as histórias de gente que dedica a vida a cozinhar para os outros. Além disso, valorizam-se os profissionais de um setor que é importantíssimo para a economia das cidades, o de alimentação e bebidas.

A seguir, você confere os dezoito premiados neste ano e os 200 endereços que fazem parte do roteiro separados por categorias. A lista vai do tradicional Badida Carnes Nobres a endereços que abriram as portas recentemente e já conquistaram o júri e o público, como o Mamute Gastrobar, eleito o bar revelação, e a torteria A Casa de Antonia, apontada como a melhor novidade entre as comidinhas. Esperamos que, a partir dessa curadoria, você possa se juntar a pessoas queridas e aproveitar o que há de melhor na capital paranaense quando o assunto é comer e beber bem.

CAMPEÕES

COMIDINHAS

Café – Lucca Cafés Especiais

Doceria – Bazar Doce Pâtisserie

Hambúrguer – Madero Steak House

Padaria – Família Farinha

A Novidade do Ano – A Casa de Antonia

BARES

Boteco – BarBaran

Carta de Cervejas – HoP’n Roll Brewpub

Carta de Drinques – Ginger Bar

Cozinha de Bar – A Ostra Bêbada

Bar Revelação – Mamute Gastrobar

RESTAURANTES

Chefe do Ano – Felipe Miyake (La Varenne)

O Melhor da Cidade e Melhor Variado/Contemporâneo – La Varenne

Carne – Badida Carnes Nobres

Francês – L’Épicerie

Italiano – Caliceti di Bologna

Pizzaria – Carolla Pizza D.O.C.

Bom e Barato – Ken Taki

VOTO DO LEITOR

ROTEIRO

COMIDINHAS

Cafeterias, cafés coloniais e casa de chá

Chocolatarias

Docerias

Padarias

Sanduíches

Sorveterias

Empórios e área gourmet

BARES

Botecos

Cervejarias e Choperias

Drinques

Happy Hour

Música ao Vivo e Fim de Noite

Variados e Izakayas

RESTAURANTES

Árabes

Brasileiros

Carnes

Franceses

Italianos

Orientais

Peixes, Frutos do Mar e Peruano

Pizzarias

Portugueses, Alemão e Espanhol

Variados e Contemporâneos