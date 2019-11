VEJA COMER & BEBER: 14 docerias para comer em Salvador

Atelier Bombom

Cores fortes alegram o espaço comandado pelos irmãos Thaís, Lucas e Adriana Pinheiro. O éclair, uma das especialidades da casa, ganha uma série de recheios doces, caso do pralinê de amêndoas com creme de caramelo e chocolate branco (R$ 14,50), e também salgados, a exemplo do preenchido com presunto cru, figo seco e creme de queijo parmesão (R$ 17,90). Para acompanhar, tem boa saída o café expresso (R$ 5,50). Rua Odilon Santos, s/nº, Galeria Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 99658-6325 (16 lugares). 13h/19h (sáb. 10h/18h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2019.

Atelier Laurent

Os belgas Stefan Stelier e Laurent Rezette idealizaram a confeitaria, especializada em receitas francesas. O chef Kazunari Arima se uniu à dupla emprestando sua pegada mais criativa ao negócio. Dessa parceria resultam delícias que vão do clássico éclair recheado com creme de confeiteiro e chocolate 67% cacau (R$ 7,90) à minitorta batizada de amor infinito, que une base de castanha-de-caju, chocolate branco, morangos e creme de pistache (R$ 10,90). Avenida Tancredo Neves, 620, loja 107 (Mundo Plaza), ☎ 3022-9377 (20 lugares). 10h/20h (dom. até 19h). Aberto em 2017.

Bolos das Meninas

A lista de receitas foi incrementada com o recém-lançado bolo de banana com licuri e doce de leite (R$ 35,00). Menos calórico, o bolo integral é feito com farinhas de aveia, linhaça e arroz, além de melaço de cana, castanha-do-pará, óleo de coco, iogurte e maçã (R$ 35,00). Rua Território do Acre, 159, Pituba, ☎ 3014-5701 (8 lugares). 8h30/ 19h30 (sáb. 8h30/18h30; fecha dom.); Rua Catarina Paraguaçu, 365, Graça, ☎ 3015-1054. 9h/18h (sáb. 9h/12h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2013.

De Além-Mar

O pastel de nata (R$ 7,00) é servido quentinho e representa o maior sucesso desta confeitaria que honra a tradição portuguesa. A cozinha também não decepciona quando o assunto são os salgados, entre eles o sanduíche de bacalhau no pão ciabatta, que leva, além do peixe salgado, cebola, alho, azeite e molho bechamel (R$ 22,00). Rua Odilon Santos, Galeria Vila 14, Rio Vermelho, ☎ 99984-9048 (18 lugares). 13h/19h (sáb. a partir das 10h; dom. 10h/18h; fecha seg. e feriados); Shopping Paralela, ☎ 99984-9048. 9h/22h (dom. 13h/ 21h). Aberto em 2012.

Divino Doce

Depois de doze anos atendendo somente por encomenda, a marca comandada por Isabella Curvello ganhou loja própria em 2018. Os bem-casados, que deram início à história da confeiteira, seguem disponíveis em mais de setenta sabores, com recheios que vão do tradicional doce de leite aos de tapioca, cupuaçu ou mesmo banana caramelada (R$ 7,00 cada um). Ainda entre as estrelas, o famoso sequilho da casa é vendido em saquinhos de 100 gramas (R$ 13,00) e também acompanha o expresso (R$ 5,90). Shopping Boulevard, ☎ 9925-64521. 9h/19h (dom. e feriados 12h/18h). Aberto em 2018.

Dolce Vila

Este ateliê de doces artesanais opera sob a batuta das irmãs Roberta e Flávia Badaró. Aqui, a estrela é o bolo de canela com recheio de doce de leite (R$ 40,00 o inteiro; R$ 10,90 a fatia). Entre os docinhos, faz sucesso o chamado de juju, uma espécie de brigadeiro com granulado crocante e amanteigado de fabricação própria (R$ 5,00 cada um). Shopping Apipema Center, ☎ 4141-6264 e 98159-3144 (20 lugares). 9h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2009.

Ganache Doçaria

Faz sucesso a torta búlgara com discos de sequilho e recheio de chocolate (R$ 159,00 o tamanho médio; R$ 17,90 a fatia). Outra bem popular entre os clientes é a torta com baba de moça montada com bolo branco e marshmallow (R$ 149,00 o tamanho médio; R$ 17,90 a fatia). Na ala das receitas salgadas, sai bastante a torta recheada com camarão e catupiry (R$ 190,00 o tamanho médio; R$ 19,90 a fatia). Salvador Shopping, ☎ 30321791 (84 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h); Salvador Norte Shopping, ☎ 3011-4325. 10h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2011.

Gourmandise

Faz doces opulentos, como a torta cremosa de banana, que tem base de sequilho coberta de massa fofinha, bananas fritas com canela e é regada com leite condensado — para completar, a fatia é servida com uma bola de sorvete de creme (R$ 15,80). Entre as bebidas, o chá masala chai leva chá preto, leite e especiarias (R$ 15,50). Salvador Shopping, ☎ 3023-3223 (44 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h); Rua Rubem Chaves, 4, Jardim Apipema, ☎ 3247-6363. 7h30/18h (sáb. 7h30/11h30; fecha dom.). Aberto em 2005.

Madame Ladoux

A torta red velvet ganha recheio feito de cream cheese, limão e frutas vermelhas. Sai a R$ 17,90 a fatia. Na lista das bebidas, o café madame ladoux mistura expresso com creme de leite, Nutella, Ovomaltine e KitKat (R$ 19,90). Shopping Bela Vista, ☎ 34505440 (40 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h); Salvador Shopping, ☎ 33410771. 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2015.

Solange Biscoitos Finos

O ambiente, decorado com móveis de madeira, remete às casas do interior. Produzidos artesanalmente, há manteiga (R$ 38,50 o quilo), queijo de minas padrão (R$ 39,70 o quilo) e, principalmente, biscoitos como o sequilho de leite (R$ 39,60 o quilo). Rua das Hortênsias, 422, Pituba, ☎ 3011-9830

(74 lugares). 8h/21h20; Rua da Paz, 18, Graça, ☎ 35655211 (84 lugares). 8h/21h. Aberto em 2008.

Torta Delírio

Além dos sequilhos, base de todos os produtos da casa, agora encontram-se biscoitos crocantes de tapioca com coco (R$ 14,00, 180 gramas) ou de cebola (R$ 12,00, 180 gramas), criações de Sandy Magalhães e Luís Santosacra. Na lista de receitas que dá nome ao negócio é novidade a que intercala discos de biscoito amanteigado, massa de torta búlgara, recheio de brigadeiro ao leite e cobertura crocante de cereais. Ela só sai na versão inteira, em dois tamanhos: para doze pessoas (R$ 140,00) e para trinta pessoas (R$ 200,00). Rua Presidente Kennedy, 200, Barra, ☎ 3022-3066. 9h/17h30 (fecha dom.); Rua das Rosas, 282, Pituba. Não tem telefone. 10h/19h (fecha dom.); Shopping Barra. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2007.

Tortarelli

As tortas bem decoradas continuam enchendo os olhos do público. A fatia da folhada de morango com chantili e creme de leite condensado sai a R$ 19,90. Das bebidas, faz sucesso o cappuccino submarino, uma mistura de café expresso, leite e canela que vem com um pirulito de chocolate ao leite para ser derretido dentro da xícara (R$ 15,90). Rua das Hortênsias, 552, Pituba, ☎ 3344-2022 (90 lugares). 11h30/21h (qui. a sáb. até 22h); Shopping Salvador. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h); Shopping Barra. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h). Desde 1999.

Viva a Gula

Na vitrine, que exibe uma variedade de tortas doces e salgadas, despontam novidades como o red velvet, com massa vermelha e recheio à base de cream cheese e toque de limão. As tortas salgadas não ficam para trás: a sertaneja combina carne de fumeiro, banana-da-terra e mussarela. A fatia de cada uma sai a R$ 15,90. Salvador Shopping, ☎ 3019-0200 (30 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h); Shopping Paralela, ☎ 3036-0070 (20 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h).

