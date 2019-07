O Urukum está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Nas duas unidades do restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: guioza com recheio de champignon e molho teriyaki ou mil-folhas de berinjela defumada com queijo de castanha de caju

Prato principal: picadinho carioca: servido com arroz de banana, ovo poché e farofa de milho ou pirarucu no vapor com creme de espinafre

Sobremesa: pudim de tapioca e coco na calda de maracujá ou pera cozida na calda de gengibre

Jantar

Entrada: velouté de ervilha com gorgonzola ou gratin de bacalhau

Prato principal: moqueca brasilis (vegano) – preparada na panela de barro com banana-da-terra e palmito pupunha, servida com pirão, arroz branco e farofa de dendê ou moqueca de peixe – preparada na panela de barro com azeite de urucum e especiarias, servida com pirão, arroz branco e farofa de dendê ou ragu de cupim com couve à mineira e feijão-tropeiro

Sobremesa: profiteroles com sorvete de tapioca e calda de maracujá ou panna cotta de coco com calda de damasco em licor Cointreau

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para o drink dionísio (cachaça artesanal, maracujá e espuma cítrica) ou moscow mule sem álcool (suco de limão, xarope de gengibre e espuma de gengibre)

Unidade Glória – Avenida Infante Dom Henrique, s/nº, Glória, 2556-1201. Almoço: ter. a dom., 12h/16h. Jantar: ter. a qui., 19h30/22h, sex. 19h30/23h, sáb. 19h30/0h.

Unidade Lagoa – Rua Fonte da Saudade, 187, Lagoa, 2143-8131, Almoço: ter. a dom., 12h/16h. Jantar: ter. a qui., 19h30/22h, sex. 19h30/23h, sáb. 19h30/0h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.