Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Gastronomia

Uísques de mel, amendoim e marshmallow? Sim, e eles já conquistam as gerações mais jovens

Drinques redesenham mercado antes dominado pela tradição purista 

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 08h00
Mãos de pessoas brindando com uma garrafa de uísque Skrewball Peanut Butter e quatro doses em copos pequenos, um deles com o logo de uma ovelha preta. Uma das mãos tem uma tatuagem de estrela.
JUVENTUDE -  Skrewball nas mãos dos jovens: versão de amendoim que evita a careta de amargor  (./Divulgação)
Continua após publicidade
Uísques de mel, amendoim e marshmallow? Sim, e eles já conquistam as gerações mais jovens Priorize VEJA no Google

Nos armazéns de pedra das High­­lands escocesas, fazer uísque ainda é como uma religião, regida pela reverência silenciosa, pelos barris de carvalho e por séculos de dogma inabalável. Para os mais puristas, os 250 anos de tradição da indústria do scotch já oferecem um espectro natural riquíssimo, que vai da fumaça medicinal da turfa aos delicados aromas florais de um pomar. Nesse contexto, portanto, aditivos de sabor soam como uma heresia. Mas basta entrar num bar no Brooklyn, em Londres ou em São Paulo para ver esse dogma se desfazer. Sobre os balcões, hoje, os copos não trazem single malts de safras raras, bebidos puros em taças em forma de tulipa. O que se pede, agora, são copos altos com uísque de pasta de amendoim, bourbon de marshmallow tostado e infusões geladas de amora.

O que parece modismo passageiro é, na verdade, uma reorganização do mercado. Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o mercado mundial de uísque aromatizado chegou a 39,35 bilhões de dólares neste ano e deve atingir 52,10 bilhões de dólares em 2031, com crescimento anual de 5,8%. Já os uísques puros e tradicionais encolheram 0,6% no último ano, com as quedas mais acentuadas — amarga ironia — nas regiões que inventaram a bebida. Colecionadores mais velhos ainda disputam em leilões single malts de valor, mas o volume que sustenta as destilarias está perdendo fôlego. Para as grandes marcas, o recado é claro: tradição, sozinha, já não esvazia as prateleiras.

Garrafa de Johnnie Walker Red Soul à esquerda e, à direita, um bartender despejando Johnnie Walker Black Label em um dosador metálico sobre um balcão de bar
CONTRASTE – Black Label e o Red Soul, da Johnnie Walker: o scotch de sempre e o blend com… baunilha (Alberto E. Rodriguez/Getty Images/Divulgação)

O principal motor dessa divisão entre gerações não é só o teor alcoólico, mas também a aversão à bagagem cultural e sensorial dos destilados clássicos. Historicamente ligados à formalidade e ao elitismo, os single malts afastam os jovens. No paladar, iniciantes recuam diante da adstringência do uísque tradicional e preferem perfis mais doces e arredondados, de acesso imediato.

Siga
Continua após a publicidade

Além disso, o ritual solitário de beber uma dose pura perdeu espaço para a sociabilidade dos drinques. Para a gen Z, coquetéis são menos símbolo de status e mais forma lúdica de expressão e conexão — seja em churrascos ou em festivais. As versões saborizadas, geralmente com apenas 35% de álcool, contra os 40% regulamentares, funcionam como ponte sensorial: o doce suaviza a aspereza e evita a careta de quem tenta aprender a gostar do destilado. Como cerca de 60% dos consumidores dessa faixa buscam marcas e categorias pouco convencionais, os sabores derrubam com facilidade a formalidade que mantinha o uísque à distância.

Essa busca por prazer transformou o setor quase numa confeitaria. O sabor mel lidera, com 35,3% da receita, puxado pelo Jack Daniel’s Tennessee Honey. Mas o consumidor já vai além do doce: as fórmulas frutadas — maçã, pêssego e amora — são a fronteira de maior crescimento, com expansão anual de 7,25%. Na vanguarda, os destiladores apostam em sobremesas, e o sucesso do uísque de pasta de amendoim da Skrewball inspirou imitadores com versões de biscoito, banana e marshmallow. Enquanto os uísques condimentados, como o Fireball, já atingiram a maturidade como produtos, as infusões de sobremesa avançam, à medida que os jovens tratam o álcool menos como status e mais como experimento coletivo — millennials e gen Z já respondem por mais de 52% da demanda por uísque saborizado.

Continua após a publicidade
Garrafa de Fireball Cinnamon Whisky com rótulo amarelo e um copo com gelo à esquerda; à direita, lata vermelha de Skrewball PB&J Whiskey com ovelha preta e branca
SABORES - A garrafa de Fireball e a latinha da concorrente: canela madura e a nova onda da sobremesa (Getty Images/Divulgação)

Diante disso, os gigantes reagiram com realocação agressiva de capital. A Pernod Ricard comprou a Skrew­ball, a Campari investiu na Howler Head, de banana, e a Diageo lançou o Crown Royal Chocolate e o Johnnie Walker Red Soul, um blend sem turfa e reforçado com baunilha. No Brasil, quase metade das vendas de Jack Daniel’s já é da linha saborizada.

Continua após a publicidade

A corrida ao sabor açucarado, porém, esbarra nas malhas da regulação. Pelas regras da Scotch Whisky Association, qualquer aditivo além de água e corante caramelo desqualifica o destilado de usar o nome scotch. Mas a proteção legal, claro, não garante a sobrevivência comercial. “O uísque aromatizado veio para ficar”, diz Maurício Leme, do Grupo La Pastina, grande importadora de destilados. “O cara começa por eles, depois migra para um scotch mais seco e complexo e, em oito ou dez anos, talvez esteja no single malt.” Na lógica do mercado, oferecer doçura on the rocks tem se mostrado um negócio sedutor.

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

Publicidade
TAGS:
Bebidas
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).