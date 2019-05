Cedros

O cardápio elenca receitas de acento libanês. Além das esfihas de carne e frango (R$ 7,00 cada uma), ideais para um lanche rápido ou como entrada, há quibe cru, que chega à mesa acompanhado de cebola, hortelã e pão sírio (R$ 36,00). Por R$ 150,00, duas pessoas podem dividir o combo batizado de completo árabe, que reúne babaganuche, coalhada seca, homus, charuto de uva, arroz marroquino, entre outros itens típicos da culinária árabe. Para beber, a caneca de chope de 400 mililitros sai a R$ 10,00. Rua 24 de Outubro, 1046, Goiabeiras, ☎ 3624-9134 (130 lugares). 8h/0h. Aberto em 1989. $$

Habibe

Sob a batuta do libanês Zaki Fares, o restaurante funciona há mais de duas décadas no mesmo ponto da Praça Popular. Quibe assado com nozes (R$ 19,90), charuto de uva (R$ 36,00, dez unidades) e esfiha aberta de carne com queijo (R$ 19,50) são algumas das sugestões preferidas dos clientes. Entre os pratos principais, o arroz com cordeiro é boa pedida e serve até quatro pessoas (R$ 96,00). Para acompanhar, a jarra de suco de abacaxi com hortelã custa R$ 16,90. Por fim, a esfiha também ganha sua versão doce, sugestão de sobremesa – o recheio é de chocolate (R$ 16,90). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 118, Praça Popular, Goiabeiras, ☎ 3322-2601 (90 lugares). 17/0h (fecha dom.). Aberto em 1998. $

Mobi

Comandado por uma família sudanesa radicada em Cuiabá, o restaurante mudou de endereço em maio e ganhou novidades no cardápio. Além do clássico shawarma com recheio de carne (R$ 16,00), um dos preferidos da clientela, o local também trabalha com sistema de bufê, montado no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Na ocasião, costumam aparecer codorna recheada, cozido de legumes, arroz com castanhas e o mahshi, receita de legumes recheados oriunda do Egito, além de pratos mais conhecidos do público, como quibe frito e cru e pastas. Cada comensal paga R$ 48,00 e pode se servir à vontade. Avenida Marechal Deodoro, 1985, centro, ☎ 3624-1068 (48 lugares). 7h/22h (fecha dom.). Aberto em 2017. $

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

