BB Lanches

Uma das mais antigas casas de suco da cidade, tornou-se porto seguro da geração saúde, ao longo do dia, e dos boêmios, noite adentro. Sanduíches robustos — como o de filé com queijo (R$ 30,50), um hit local, ou o recheado de blanquet de peru com queijo de minas (R$ 16,00) — podem acompanhar as pedidas no copo de 330 mililitros. Puros ou em misturas variadas, os sucos ganham uma extensa lista de opções, entre elas a de melancia, a de laranja (R$ 9,00 cada um) e o mix de fruta-do-conde com maracujá (R$ 13,50). Rua Aristides Espínola, 64, loja A, Leblon, ☎ 2294-1397. 8h/3h (dom. até 2h). Aberto em 1964. Aqui tem iFood.

Bibi Sucos

Na lista com mais de quarenta tipos de suco, a rede inclui criações próprias de sucesso, como a mistura de cacau com morango (R$ 13,30, 500 mililitros). Também tem seus fãs o milk-shake de café (R$ 17,20, 300 mililitros). O menu de comidinhas traz dicas para qualquer hora do dia, do açaí na tigela (R$ 17,10) ao hambúrguer farol (blend de carne angus de 200 gramas, queijos prato e brie e geleia de damasco; R$ 37,90). Rua Jardim Botânico, 632, loja A, Jardim Botânico, ☎ 3874-0051 (46 lugares). 8h30/1h; Rua Olegário Maciel, 440, lojas A e B, Barra, ☎ 2493-3000 (56 lugares). 8h/1h. Mais dez endereços. Aberto em 1964. Aqui tem iFood.

Polis Sucos

O mais antigo negócio de sucos da cidade tem uma matriz em Ipanema, a loja no Down town e dois pontos nos Estúdios Globo. Apenas frutas frescas entram nos preparos. A lista vai de suco de laranja (R$ 8,00) ao antigripal (R$ 14,50), mix de abacaxi, hortelã, gengibre, acerola, limão e mel. Os preços são para copo de 300 mililitros. Na seção de comes, o sanduíche de filé com queijo palmira, hit local, custa R$ 31,00. Rua Maria Quitéria, 70, loja A, Ipanema, ☎ 2247-2518. 7h/1h; Avenida das Américas, 500, bloco 17, loja 110 (Shopping Downtown), Barra, ☎ 2494-7674. 8h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 1958. Aqui tem iFood.