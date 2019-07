Farinha Pura Experiência

Na linha de mercados modernos como o Eata ly, divide-se em espaços gourmets com temas variados. Durante o café da manhã há bufê e opções à la carte, que incluem o cappuccino (R$ 8,30) e um croque-madame (R$ 19,00), sanduíche de molho bechamel, queijo, presunto e ovo. No Espaço Itália, fatias de pizza com massa de fermentação natural, altas e crocantes, são servidas em sabores como peperone e portuguesa (R$ 6,49 cada 100 gramas). Rua Voluntários da Pátria, 446, loja 1 (Cobal do Humaitá), Humaitá, ☎ 3239-8000 (100 lugares). 7h/22h30. Aberto em 2018.

Joana Pizza Bar

Na operação sem firulas, o cliente retira o pedido no balcão e se acomoda — o espaço na varanda voltada para a rua é disputado. Estrelas do cardápio, as pizzas de tamanho único, com massa de longa fermentação, podem ganhar catorze coberturas. A lista tem margherita (R$ 27,00), quatro queijos (R$ 31,00) e churrasco turco (R$ 32,00), com lascas de peito bovino assado, queijo de cabra, queijo grana padano e hortelã. Do bar saem drinques como o negroni (R$ 28,00) e quatro versões de gim-tônica (R$ 26,00 cada uma). Rua Joana Angélica, 47, Ipanema, ☎ 2547-2661 (60 lugares). 16h/0h (fecha seg.). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Little Mamma

Filhote da rede de pizzarias Mamma Jamma, o negócio, hoje restrito ao RioSul, serve pizzas de massa leve, preparadas na hora, com 25 centímetros. No menu, destaca-se a carbonara (R$ 24,00), sem molho de tomate, com mussarela, ovo, bacon, parmesão, catupiry e pimenta-do-reino. As opções incluem ainda as clássicas mussarela (R$ 16,00), margherita (R$ 18,00) e calabresa (R$ 24,00). Dica doce, a little paçoca, de brigadeiro branco com paçoca, tem tamanho menor (15 centímetros) e custa R$ 10,00. Shopping RioSul, G3, Botafogo, ☎ 2543-8673 (38 lugares). 10h/23h (dom. 12h/22h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.