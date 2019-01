Bar Marronzinho

O restaurante fica em um ambiente amplo, com área infantil monitorada e varanda. São muitos os pedidos de pintado ao molho, caranha e peixe na telha. O pescado mais pedido, no entanto, é o tucunaré na chapa, servido com arroz, pirão e salada de tomate, pepino, cenoura e repolho (R$ 77,90 o quilo, para duas pessoas). O mesmo prato entra em promoção às terças e quartas (R$ 54,90 o quilo). Como em um bar, o cliente pode ainda pedir apenas petiscos, como o disco de peixe (R$ 6,50 a unidade). Rua Pinheiro Chagas, 244, Setor Sudoeste, ☎ 3256-1737 (350 lugares), 18h/0h (sáb. a partir das 11h; dom. 11h/16h; fecha seg.). $

Coco Bambu

Cerca de 350 sugestões compõem o cardápio especializado em frutos do mar. O camarão internacional detém o posto de campeão de pedidos, envolvido por molho branco, gratinado com mussarela, resguardado por batata palha e servido sobre um arroz cremoso com ervilhas e presunto (R$ 120,00, para duas pessoas, e R$ 180,00, para quatro pessoas). Presente em doze estados e no Distrito Federal, a marca criou uma receita exclusiva para Goiânia: um camarão feito com creme de leite, pasta de pequi temperada, alho e cebola (R$ 180,00, para três pessoas). Entre as carnes, a receita de carne de sol do maranhão se destaca. No prato, o filé é servido com baião de dois e acompanhado de farofa de ovos, banana à milanesa, cebola refogada, purê de macaxeira e vinagrete (R$ 218,00). Apesar das centenas de rótulos de vinho e espumante da adega, os sucos de frutas da estação roubam a cena. Principalmente o de morango (R$ 25,00 a jarra) e o de tangerina (R$ 20,00 a jarra). Shopping Flamboyant. Jardim Goiás, ☎ 3434- 0049 (600 lugares). 11h30/15h30 e 17h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 0h30). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$

Tucunaré na Chapa

O prato do qual a casa ganhou o nome é grelhado por inteiro, com cebola, e recebe um tempero guardado secreto (R$ 89,90, para duas pessoas). Acompanhado por arroz branco, pirão de peixe, vinagrete e molho vermelho, tem sempre muita procura. Como entrada, as sugestões vão da porção de pastel de pirarucu (R$ 23,90, doze unidades) ao lambari frito (R$ 37,90). Entre as novidades deste ano estão a costela de pirarucu (R$ 89,90, para duas pessoas), com farofa crocante e purê de banana-da-terra, e o filé-mignon (R$ 79,90, para duas pessoas), grelhado com cebola, acompanhado de vinagrete e batata frita. Ambos vêm com arroz branco. A caipirinha de frutas vermelhas (R$ 19,90) agrada à clientela, que também não costuma ir embora sem a ambrosia da fazenda (R$ 13,90) de sobremesa. Avenida T-2, 996, Setor Bueno, ☎ 3251- 2560 (300 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. e dom. sem intervalo). Aberto em 1993. $