Três bons restaurantes portugueses em Campinas

Casa do Bacalhau

O nome da casa já revela a especialidade. Como recheio de bolinho, o famoso peixe marca presença logo na entrada (R$ 4,50 a unidade). Estrela dos pratos principais, o bacalhau pode ir à mesa grelhado, guarnecido de batata cozida, arroz com brócolis e azeitona (R$ 198,00). Em outro preparo, o lombo cozido do pescado ganha a companhia de batata fatiada, tomate, pimentão, alho frito e azeitona, tudo regado a muito azeite (R$ 210,00). Ambas as receitas servem duas pessoas. Para o momento doce, há pastel de nata (R$ 9,50). Rua Amélia Bueno, 236, Taquaral (100 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/22h30 (dom. só almoço até 16h). Aberto em 1999. $$$

A Quinta do Marquês

Nesta rede que nasceu em São Roque (SP), à beira da Rodovia Castelo Branco, o bacalhau à portuguesa está na lista dos mais pedidos. Servido em posta, com cebola, alho, pimentão, brócolis e azeite, chega à mesa em versão executiva, para uma pessoa (R$ 59,90), meia-porção (R$ 190,00, para dois) ou porção inteira (R$ 230,00, para três ou quatro). Com as mesmas opções de porção, o leitão à bairrada, assado em forno a lenha, vem acompanhado de salada, arroz com brócolis e batata laminada (R$ 44,90; R$ 155,00; ou R$ 185,00). No empório anexo, pode-se comprar vinhos, queijos, embutidos e conservas. Rodovia Anhanguera, quilômetro 98, Jardim Eulina, ☎ 3743-3030 (185 lugares). 11h/23h. Aberto em 2014. $$$

Taberna do Portuga

O português Isidro Henriques, proprietário da casa, serve receitas de sua terra natal em um bufê com menus e preços variados ao longo da semana (R$ 25,99 a R$ 39,95 por pessoa ou R$ 59,90 a R$ 69,90 o quilo). Em todas as refeições a bancada exibe, pelo menos, três preparos com bacalhau, como a versão com alho-poró e o clássico à gomes de sá. Café e sobremesas, como a rabanada e o pudim de neve, são gratuitos ao final. Nas noites de quarta, o bufê é reforçado por picanha, camarão e uma seleção com vinhos e sangria à vontade. Avenida Hermínia de Andrade Couto e Silva, 23, Parque São Quirino, ☎ 3256-2235 (248 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (sáb. almoço até 16h; fecha dom.). Aberto em 2012. $