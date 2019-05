Cantina Italiana

O serviço à la carte está à disposição nos jantares de quarta a sábado e no almoço de domingo. Mas desde a abertura da casa, o rodízio corresponde a 90% dos pedidos – por R$ 48,90, o cliente pode iniciar com polenta e frango fritos, fígado de galinha marinado e salada. Na sequência: doze tipos de massa compõem a seleção de receitas. O nhoque aos quatro queijos (à la carte custa R$ 41,90) é o carro-chefe, dividindo atenções com o conchiglione de figo, ricota e mel. Costelinha de porco e míni polpettas também vão à mesa. Da enxuta carta de vinhos, rótulos Serra Gaúcha são servidos em taça (R$ 14,00) – às sextas-feiras, a rolha é livre. Quem opta pelo rodízio, finaliza a refeição com uma receita que mistura influências italianas e brasileiras: ravióli romeu e julieta. Rua Professor Ranulfo Paes de Barros, 300, Cidade Alta, ☎ 99958-7449 (50 lugares). 19h/23h (qua. até 22h30; dom. só almoço 11h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Due Ladroni Ristorante

Dedicada à culinária italiana, a casa passou a abrir para a happy hour às quartas-feiras. Nessas ocasiões, o combo com tábua de antepastos e sangria sai por R$ 98,00, para quatro pessoas. Nos outros dias, os clientes também podem iniciar a refeição com uma tábua que reúne frios, embutidos, tomate assado, sardela e azeitona marinada (R$ 49,00). Na sequência, têm boa saída o prato chamado fantasia de pasta, que traz raviólis com diferentes recheios, a exemplo de mussarela de búfala e ricota com espinafre (R$ 65,00), e a pancetta suína marinada no missô e escoltada por purê de batata-doce e minicebolas braseadas (R$ 39,90). A panacotta com calda de morango (R$ 27,00) é a sugestão para adoçar o fim da refeição. Rua Sírio Libanesa, 61, Praça Popular, ☎ 3623-0908 (100 lugares). 19h/0h (qua. a partir das 18h; dom. também almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

Malga Pollaccia

Natural de Bréscia, na região italiana da Lombardia, Stefano Pollaccia mudou-se para Cuiabá e abriu o restaurante com sua esposa, Cirley Pollaccia. Em sua casa, a antiga Pollaccia Delicatessen, a pedida para iniciar é a tábua de queijos e salame produzidos por Stefano (R$ 35,00). Cerca de seis receitas são preparadas por noite. Pelo valor de R$ 59,00, o comensal aproveita o couvert com pão artesanal e azeite, além do prato escolhido, que pode ser pasta à carbonara ou ao ragu clássico, de carne moída bovina e suína. A casoncelli alla bresciana consiste em uma massa recheada de carne, com molho de sálvia e manteiga. Para beber, a jarra (325 mililitros) de vinho da casa sai a R$ 35,00. Rua das Dálias, 540, Jardim Cuiabá, ☎ 99234-2626 (12 lugares). 21h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2013. $$$

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

