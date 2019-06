Três bons restaurantes franceses em Campinas

La Palette

Inspiradas na culinária francesa contemporânea, as criações do chef Daniel Valay incluem o tartare de atum defumado com quinoa, cebola-roxa, tomate concassé e brotos ao vinagrete cítrico (R$ 38,00), uma das entradas mais pedidas. Em outra receita com a assinatura dele, um bife de chorizo black angus grelhado vai à mesa com molho béarnaise e gratin de batata ao queijo emmental (R$ 82,00). O verrine de mascarpone ao crumble de castanha-de-caju, com sorvete de pistache, caramelo e flor de sal, pode fechar a refeição (R$ 28,00). Royal Palm Plaza Resort Campinas, Avenida Royal Palm Plaza, 277, Jardim Nova Califórnia, ☎ 2117-0925 (40 lugares). 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 1990. $$$

L’Entrecôte de Paris

Com molho secreto e batata frita à vontade, o entrecôte é escolhido pelo seu peso. O corte de 150 gramas custa R$ 49,90, o de 180 gramas, batizado de classic, sai por R$ 59,90 e a versão prime, com 220 gramas, tem preço de R$ 69,90. Há ainda o corte nobre, também com 220 gramas, a R$ 79,90. Para acompanhar o único prato principal da casa, cai bem o vinho tinto francês Franc Beauséjour, um corte de merlot, cabernet sauvignon e cabernet franc (R$ 29,90 a taça e R$ 99,90 a garrafa). No rol de sobremesas tem mil-folhas de doce de leite (R$ 22,90). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3209-2609 (86 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. 12h/23h). Aberto em 2015. $$$

Le Troquet

Da cozinha comandada pelo chef Henri Sauveur Hirigoyen saem receitas como o camarão ao molho champanhe (R$ 118,00). Na espera do prato principal, uma sugestão da casa é a bresaola, fatias de carne temperada servidas com molho de manjericão e lascas de queijo grana padano (R$ 35,00). Entre as sobremesas, o soufflé grand marnier, preparado com licor à base de laranja e conhaque, custa R$ 39,00. Durante a semana, o almoço executivo, com entrada, prato e sobremesa (ou café), tem preços a partir de R$ 42,00. Rua Rei Salomão, 161, Sousas, ☎ 3794-1993 (92 lugares). 12h/14h30 e 18h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. só jantar até 0h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 1976. $$$