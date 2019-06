Três bons restaurantes árabes em Campinas

ÁRABES

Almanara

Na rede paulistana com quase setenta anos de história, pode-se começar a refeição pelo mezze, trio de pastas com babaganuche, homus e coalhada seca (R$ 39,80). O michui de filé-mignon (R$ 55,40), espeto de carne, cebola e tomate grelhados, é destaque entre os principais. Outra especialidade da casa, o arroz com lentilha, abobrinha e cebola frita custa R$ 48,90. A nova carta de drinques lista o clássico moscow mule (R$ 22,00). Quem prefere uma opção sem álcool pode optar pela vitamina com coalhada fresca, sorvete de creme e frutas da estação (R$ 17,40). Shopping Iguatemi, ☎ 3255-0477 (224 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 23h30). Aberto em 2002. $$

Papai Salim

Temperadas com tradição, receitas de família apresentam a cozinha libanesa aos clientes. Com 18 centímetros de diâmetro, a esfiha eazim de carne ainda leva tomate, cebola, um toque de limão e hortelã salpicada (R$ 9,90). Homus (R$ 31,70, 250 gramas) é item frequente nas mesas, assim como o charuto de folha de repolho com arroz, carne moída e especiarias (R$ 31,70, dez unidades). O sotaque árabe segue entre as sobremesas, entre elas o mamoul, um doce de semolina recheado com amêndoa e avelã (R$ 6,50). Avenida Benjamin Constant, 1307, centro, ☎ 3236-1128 (90 lugares). 9h30/22h (fecha dom.). Aberto em 1977. $

Saj

O menu da rede paulistana faz um passeio pela culinária sírio-libanesa. Apreciadas pelos clientes, as esfihas com massas tradicional, integral ou folhada são assadas no momento do pedido (R$ 7,00 a R$ 16,00). Ainda no rol de clássicos, o chacrie leva ragu de fraldinha e coalhada fresca com anéis de cebola dourada (R$ 64,00, para dois). Acompanha arroz chehie, feito com macarrão tipo cabelo de anjo. Para beber, o gin saj mescla o destilado com rum, espumante, purê de damasco, pimenta e suco de limão (R$ 33,00). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3397-5669 (135 lugares). 11h30/15h30 e 18h/22h30 (sáb. 11h30/23h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2017. $$