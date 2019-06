Três bons bares de drinques em Campinas

Brexó Bar e Cozinha

O vencedor do prêmio de melhor carta de drinques na última edição renovou a sua lista de bebidas. Entre as vinte opções criadas pela mixologista Talita Simões, o pik esconde leva gim, tônica, infusão de hibisco, grenadine, limão-siciliano, maçã verde e cardamomo (R$ 29,00). Com mesmo preço e também à base de gim e tônica, o sonic ainda tem caju, limão e gengibre. Para matar a fome, brexó burger: disco de fraldinha, queijo, bacon e cebola caramelizada (R$ 38,00). Rua Sampainho, 305, Cambuí, ☎ 3291-3204 (260 lugares). 11h30/15h30 e 17h/1h (sáb. e dom. 15h/1h). Aberto em 2016.

Entre Taças

O wine bar conta com 320 rótulos de vinho. Entre os chilenos está o tinto Pérez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon 2015, vendido por R$ 23,90 na taça (150 mililitros) ou por R$ 109,00 a garrafa. Para petiscar, o pastel de mortadela com brie e raspas de limãosiciliano (R$ 17,00, cinco unidades) é uma boa opção. Às quartas, tem menu confance com duas entradas, dois pratos e uma sobremesa, todos harmonizados com vinho (R$ 130,00 por pessoa). Rua Doutor Emílio Ribas, 1151, Cambuí, ☎ 3253-4568 (150 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h30; fecha dom.) Aberto em 2018.

La Fabulosa Drinkeria

Neste endereço, o barman Cristiano Damasco ministra cursos de coquetelaria e elabora drinques autorais, como o red pepper jack, que leva morango, hortelã, Jack Daniel’s Fire (uísque com canela) e gotas de tabasco (R$ 30,00). Sem álcool, tem boa saída a virgin caipirinha, preparada com limão, mexerica, abacaxi, morango, hortelã e citrus (R$ 15,00). Na seção de comida, agrada o lanche de cupim na cerveja escura, servido em uma baguete de provolone (R$ 35,00, para dois). Rua Doutor José de Campos Novaes, 146, Guanabara, ☎ 98600-2666 (50 lugares). 19h/2h (fecha dom. a qui.). Aberto em 2016.