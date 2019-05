O Talavera Bar e Restaurante possui amplo quintal e salão interno climatizado. Dos dois ambientes, o segundo é o preferido dos casais. Faz sentido: além da iluminação aconchegante, a disposição das mesas ali cria agradáveis cantinhos de privacidade. Feitas para partilhar, as tapas — como a de geleia de figo (R$ 31,00) — são ótimas opções para ladear um vinho (a adega guarda oitenta rótulos) ou um dos cinco chopes do estabelecimento (de R$ 10,90 a R$ 16,00 o copo de 300 mililitros). Para um jantar especial, faz bonito a paella de frutos do mar (R$ 154,00), também para dois. Avenida José Rodrigues Prado, 40, Santa Rosa, ☎ 99923-7100 (360 lugares). 11h30/15h e 18h/2h (sáb., dom. e feriados sem intervalo). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

2º lugar: Varadero Bar e Restô

Inspirando-se nos casarões da famosa estância balneária cubana que dá nome ao Varadero Bar e Restô, Eliseu Freitas, um dos sócios-proprietários, procurou criar um ambiente informal, daqueles que acolhem a família inteira. Na área interna, o salão climatizado traz mesas e cadeiras que remetem ao cenário praiano. No setor externo, ficam o bar e mesas espalhadas sob a copa de árvores decoradas com lanternas. “Temos ainda um espaço kids, com brinquedos adequados a cada idade e monitores”, explica Freitas. A cozinha, comandada pelo chef Ricardo Osmar, despacha pratos de pegada contemporânea. Um dos mais pedidos, o pintado com passas e mel guarnecido de banana caramelizada, purê de mandioquinha e arroz custa R$ 76,00. Em tamanho família, a costela varadero (assada no bafo e acompanhada de arroz, tutu de feijão vermelho, paio, banana à milanesa e farofa de ovo) serve quatro pessoas por R$ 172,00. No bar, as vedetes são as caipirinhas e as caipivodcas, disponíveis em mais de quarenta sabores. A que combina morango, kiwi e maracujá sai a R$ 16,90. Rua Castelo Branco, 898, Quilombo, ☎ 3027-5001 (236 lugares). 11h30/16h (sáb. e dom. até 18h) e 18h30/2h (fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

3º lugar: Porão Parrilla y Tragos

Uma das boas novidades entre os bares cuiabanos abriu as portas em agosto de 2018. Os sócios Webster Oliveira e Douglas Antunes queriam que a cozinha tivesse foco nas carnes e hoje servem cortes como o vazio, que vem coberto com queijo derretido e especiarias (R$ 69,00, para duas pessoas), e o gigante tomahawk, peça de 1 quilo de contrafilé com osso (R$ 98). Todas as carnes são assadas no calor da parrilla e chegam à mesa com escolta de arroz, vinagrete, farofa, mandioca e molho chimichurri. Para beber, há drinques, caso do aperol spritz (R$ 30,00), e os oito rótulos de cerveja, entre elas Heineken (R$ 14,00) e Budweiser (R$ 14), ambas em garrafa. Avenida Senador Filinto Müller, 940, Quilombo, ☎ 99815-6581 (46 lugares). 18h30/23h (sáb. 11h30/14h e jantar até 0h; dom. só almoço 11h30/14h30). Aberto em 2018.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

