O Tal do Bistrô está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Tal do Bistrô, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Bruschettas do TAL (tomates frescos picados ao pesto servidos em pão com chimichurri e mel, com mix de folhas)

– Prato principal: Filé ao molho goiabada com risoto formaggio de queijo coalho

– Sobremesa: Brownie cremoso de chocolate com sorvete

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

TAL DO BISTRÔ. Avenida Senador Filinto Müller, 1381, Quilombo, 3358-6315 (50 lugares). Horário do menu: ter. a sex. 17h30/22h (o menu não será servido no fim de semana).