Nascido como distribuidora, Serra Grande – A Casa da Cerveja passou a focar os rótulos artesanais em 2010. “Nossos atendentes são treinados frequentemente para esclarecer os clientes sobre as peculiaridades de cada bebida”, explica o sócio e sommelier Elvio Resende. Em um dos três ambientes do bar, há um balcão com 25 torneiras, nas quais as cervejas se renovam ao menos três vezes por mês. Pode aparecer, por exemplo, a escocesa Brew Dog (R$ 24,90, 300 mililitros). Oito bicos jorram exclusivamente líquidos da mato-grossense Louvada (de R$ 8,90 a R$ 12,90 o copo de 300 mililitros). Na geladeira, a 3 graus negativos, a oferta é ainda maior e inclui preciosidades como a belga De Ranke (R$ 180,00, 750 mililitros). Para acompanhamento, há petiscos típicos de boteco, caso da moela ao molho ale (R$ 32,00). Avenida Deputado Milton Teixeira Figueiredo, 584, Morada do Ouro, ☎ 3644-2430 (70 lugares). 16h/23h (sáb. 10h/22h30; dom. 9h30/13h30; fecha seg.). Aberto em 1992.

2º lugar: Hookerz

Este endereço abriu as portas há seis anos como um bar de esportes, mas foi assumindo a vocação de pub, decorado com referências bandas de rock. Nesse ambiente, a clientela escolhe entre doze torneiras e 42 rótulos de cerveja. Um dos queridinhos é o chope APA da Louvada (R$ 11,90 a tulipa de 300 mililitros). No cardápio, algumas receitas fazem sucesso, uma delas é a do míni hamburguer (R$ 32,90 com seis unidades) e outra é a da costela suína ao molho barbecue (R$ 59,90). Dica amiga? Às terças e quartas-feiras há desconto de 20% nas cervejas e nos petiscos, além de preço fixo nos vinte drinques (R$ 16,90 cada um). Avenida Filinto Müller, 1398, Quilombo, ☎ 3052-5387 (100 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 2h; fecha dom. e seg). Aberto em 2012.

3º lugar: Sumérios Templo Cervejeiro

Surfando na onda das cervejas especiais, a casa também oferece cursos e oficinas para os clientes que quiserem aprender a produzir suas próprias bebidas. A seleção de rótulos abarca mais de 140 opções, sempre com novidades. Entre as versões em lata, figuram a Octopus Echoes Triple IPA e a Hocus Pocus Triple IPA (R$ 38,90 cada uma com 473 mililitros). Para comer, a porção de pastéis com recheio de carne-seca e requeijão (R$ 28,00, dez unidades) é o carro-chefe do local. Outra pedida popular é a linguiça artesanal guarnecida de manteiga aromatizada com lúpulo, molho chimichurri, geleia de frutas vermelhas e pão caseiro (R$ 42,00). Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1385, Popular, ☎ 2136-2707 (46 lugares). 17h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019)

Veja também: Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019