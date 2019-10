Seis restaurantes árabes para conhecer em Curitiba

Armazém Califórnia

O local opera como empório e restaurante. No cardápio brilham esfihas, como a de carne (R$ 4,00) e a de coalhada seca com hortelã (R$ 4,50), e pratos quentes, a exemplo da cafta de forno com berinjela, cebola e tomate ao molho de romã, ladeada por salada e arroz com aletria (R$ 48,50, para duas pessoas). Antes de pedir a conta, vale provar o basma de pistache ou de tâmara (R$ 7,50 cada um). Rua Saldanha Marinho, 68, centro, ☎ 3224-5629 (52 lugares). 9h/19h (sáb. até 17h; fecha dom. e feriados). Aberto em 2006. $

Baraquias

São destaques as esfihas abertas de 15 centímetros de diâmetro, disponíveis em 23 sabores – carne (R$ 10,90) e calabresa (R$ 12,90) são os mais pedidos. Vale provar ainda pratos como a berinjela recheada de carne e gratinada com tomate e queijo (R$ 46,10). Adoça o paladar o malabie, um manjar libanês com calda de damasco (R$ 19,90). Rua Manoel Eufrásio, 637, Juvevê, 3387-9056 (84 lugares). 12h/23h (fecha seg.); ParkShopping Barigüi, ☎ 3317-6300 (84 lugares). 12h/23h (dom. e feriados até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 2010. $$

Cantinho Árabe

O endereço oferece especialidades como as esfihas abertas de carne e queijo (R$ 2,50 cada uma). A versão doce de banana (R$ 3,00) foi incorporada recentemente ao cardápio. Para continuar a refeição, destaca-se o quibe cru, que vai à mesa com salada de alface, agrião, pepino, cenoura, rabanete, tomate, cebola e pão (R$ 48,00, para duas pessoas). O local não abre no quarto domingo de cada mês. Rua Schiller, 1967, Hugo Lange, ☎ 3264-1318 e ☎ 3042-4318 (120 lugares). 11h/22h (dom. só almoço até 15h30). Aberto em 1996. $

Nayme Culinária Árabe

Vêm do caderno de receitas de sua vó, a libanesa Nayme, as receitas que a chef Yasmin Zippin Nasser prepara. Um dos destaques, o burj intercala camadas de tabule, carne refogada com nozes, amêndoas e castanhas, coalhada e cebola crocante (R$ 42,00, para três pessoas). Para encerrar, tem boa saída o pudim de pistache com crocante de amêndoas e nata batida com água de rosas (R$ 23,00). Avenida Vicente Machado, 1482, Batel, ☎ 3308-1882 (60 lugares). 12h/23h30 (dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2016. $

Oriente Árabe

Com cinco décadas de história, o restaurante serve rodízio com vinte pratos típicos (R$ 75,00 por pessoa). À la carte, há cuscuz marroquino de cordeiro (R$ 85,00, para dois) e o combo árabe vegano, que reúne dois quibes assados, arroz com lentilhas, tabule, homus e faláfel (R$ 77,00, para duas pessoas). Aos sábados, a partir das 21h, há apresentações de dança do ventre. Rua Kellers, 95, São Francisco, ☎ 3224-2061 (130 lugares). 11h/23h (dom. só almoço até 15h30; fecha seg). Aberto em 1969. $$

Velho Oriente

Trabalha no sistema rodízio e à la carte. O primeiro inclui entradinhas como quibe cru e homus, e principais, a exemplo do espeto de cafta (R$ 63,90 por pessoa, de terça a sábado no jantar). Aos fins de semana, no almoço, é oferecida a mesa gastronômica (R$ 70,00 por pessoa), que agrega outras receitas, caso da couve-flor com tahine e da salada fatuche ao molho de romã. Avenida Água Verde, 1551, Água Verde, ☎ 3343-2007 (100 lugares). 18h/0h (sáb. também almoço 11h30/15h30; dom. só almoço 11h30/15h30; fecha seg). Aberto em 2001. $

