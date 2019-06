Seis bons restaurantes para comer peixes e frutos do mar em Campinas

Bouquet Garni

Em meio a um belo cenário natural, com mesas concorridas no deque, a casa lista o saint peter mediterrâneo no seu menu. Grelhado e disposto sobre purê de batata, ele vai à mesa com molho de azeite, alcaparra, cebola-roxa, pimentão, azeitona e especiarias, guarnecido de arroz (R$ 125,00, para dois). De entrada, há ostras gratinadas na própria concha e refogadas no vinho branco, com um toque de creme de leite e parmesão (R$ 52,00, seis unidades). Para a sobremesa, o figo ramy traz a fruta com calda inglesa e licor de cassis (R$ 14,00). Rua Treze de Maio, 1650, Sousas, ☎ 3258-5119 (170 lugares). 19h/23h (sáb. também almoço 12h/16h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2000. $$$

Coco Bambu

Com salão, menu e porções tamanho-família, esta unidade da rede cearense tem espeto de camarão com crosta de pão de alho no rol de entradas (R$ 84,00, para quatro). Dos principais, o camarão internacional desponta como campeão de vendas. Os crustáceos chegam à mesa mesclados a arroz cremoso com ervilha, presunto, batata palha e mussarela gratinada (R$ 180,00, para quatro). No momento doce, uma opção é a cocada ao forno, servida quente com uma bola de sorvete (R$ 26,00, para três). Shopping Iguatemi, ☎ 3252-8844 (570 lugares). 11h30/15h30 e 17h45/0h (sex. e sáb. 11h30/1h; dom. 11h30/0h). Aberto em 2016. $$$

Don Manoel

Apesar do cardápio variado, recheado de especialidades portuguesas, os pescados são a principal atração nas mesas. No congro ao forno, por exemplo, o peixe ganha a escolta de musseline de alho e ovo mollet (R$ 89,00). Antes dele, como entrada, pode-se solicitar o bolinho de bacalhau (R$ 28,00, duas unidades) ou o buquê de folhas com burrata, tomate-caqui e pesto genovês (R$ 29,00). Para encerrar a refeição com sabores lusitanos, há pastel de nata com sorvete de canela (R$ 24,00). Rua Doutor Emílio Ribas, 1137, Cambuí, ☎ 3254-3131 (70 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h30 (sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

Idalvo’s

Neste tradicional restaurante da cidade, o camarão-rosa na manteiga com limão, salsa e alho crocante é uma das entradas de maior sucesso (R$ 75,50). Com uma notável veia ibérica, a seção de pratos relaciona a cataplana de polvo (R$ 159,00, para dois, e R$ 237,00, para quatro). Os pedaços do molusco, temperados com azeite, ervas finas e especiarias portuguesas, vão à mesa com arroz cremoso. Para beber, há chope Baden Baden Cristal, por R$ 11,90. Rua Erasmo Braga, 235, Bonfim, ☎ 3242-0474 (110 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1991. $$$

Jangada (campeão de 2019)

Aberta há quatro anos, a filial de Campinas segue uma tradição iniciada cinco décadas atrás pela matriz, na cidade de Mogi Guaçu: servir peixes e frutos do mar como estrelas dos mais variados preparos. Por esse motivo, as sugestões do menu estão organizadas em grupos de acordo com o ingrediente principal: pintado, abadejo, robalo, salmão, tilápia, truta, peixes da Amazônia, camarão, polvo e lagosta. Muito requisitado, o espeto à moda da casa apresenta lombo de pintado marinado e assado na churrasqueira ao lado de arroz à grega e farofa. A versão de 500 gramas, acrescida de legumes, custa R$ 132,00 e é suficiente para duas pessoas. Renovado de tempos em tempos, o cardápio traz entre as novidades o polvo à provençal — cozido e grelhado, ele recebe molho à base de ervas, manteiga, vinho branco e tomate-cereja e ganha a companhia de arroz negro ou batatas ao murro (R$ 89,90). Há também uma seção fit, com receitas com baixo índice glicêmico, alto teor proteico, lactose free e low carb. Na ala de sobremesas, vale cada caloria o cannolo romeu e julieta (R$ 20,00), com a massa doce frita recheada com ricota e limão-siciliano escoltada por sorbet de goiaba e calda de goiabada-cascão. Parque D. Pedro Shopping, Jardim Santa Genebra, ☎ 3208-1313 (240 lugares). 11h30/15h30 e 17h45/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2015. $$$

Mukeca Brasileira

O carro-chefe deste endereço, decorado com um grande aquário de água salgada, está expresso no nome. Na moqueca de abadejo com camarão (R$ 169,90, para dois ou três), o peixe e o crustáceo chegam cozidos em molho de tomate, leite de coco, azeite de dendê, pimentões e cebola. O prato vem acompanhado de pirão de peixe, farofa de dendê e arroz. No rol de entradas, o bolinho de bacalhau é uma das preferidas dos clientes (R$ 6,30 a unidade ou R$ 36,90 a porção com seis). Ao final da refeição, pode-se solicitar o morango flambado com calda caramelizada e duas bolas de sorvete de creme (R$ 18,90). Rua Mogi Guaçu, 1246, Chácara da Barra, ☎ 3294-7765 (150 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2008. $$