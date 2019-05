O Santô Oriental Jardim das Américas está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Santô Oriental, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por uma refeição composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Jantar

Entrada: Guioza de camarão e salmão quatro queijos ao curry spicy ou hot philadelphia

Prato principal: Combinado de sushi especial de doze peças ou Medalhão de filé-mignon com arroz cremoso tailandês e crispy de couve-manteiga

Sobremesa: Sorvete de queijo com calda de goiabada cascão e farofa de paçoca

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Válido para moscow mule ou santopolitan ou gin tônica ou saquerinha, suco ou refrigerante.

SANTÔ ORIENTAL JARDIM DAS AMÉRICAS: Rua Buenos Aires, 510, Jardim das Américas, 3027-1858. Horário do Menu: seg. a dom. 18h30/0h.