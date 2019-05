O Roostic está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Roostic, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 54,90 por entrada, prato principal e sobremesa. No jantar, a refeição em três etapas sai a R$ 64,90. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

– Entrada: Arancini (Bolinho de risoto com queijo) ou rolinho de defumado (rolinho de massa de pastel com pork rib defumado e cream cheese)

– Prato principal: Costela defumada com risoto de limão-siciliano ou risoto de linguiça toscana

– Sobremesa: Tiramissu (doce de café italiano com bolacha champagne)

Jantar

– Entrada: Rolinho com queijo brie (rolinho de massa de pastel frito com queijo brie acompanhado de mel)

– Prato principal: Lasanha Roostic (carne defumada, molho caseiro e queijo)

– Sobremesa: Tiramissu (doce de café italiano com bolacha champagne)

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para caipirinha de três limões ou suco gourmet de 3 limões (preparado com água com gás, limões-siciliano, taiti e cravo e açúcar baunilhado)

ROOSTIC. Rua João Bento, 415, Quilombo, (65) 2136-5037. Horário do menu – ter. a sex. 11h30/14h30 e 19h/0h; sáb. e dom. 12h/15h30 e 19h/0h.