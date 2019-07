O Restaurante Ojo está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Nas duas unidades da casa, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido somente no jantar pagarão R$ 85,00, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: steak tartare – filé-mignon picado na faca, gema curada, batata palha caseira

Prato principal: polvo com arroz caldoso de mexilhões, vegetais tostados e linguiça fresca

Sobremesa: pavê de doce de leite com farofinha crocante

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

Unidade Leblon – Rua Dias Ferreira, 247, Leblon, 3598-8714. Seg. a dom., 18h/23h.

Unidade Rio Sul – Avenida Lauro Sodré, 445, loja 401 (parte D-90), 3209-2164. Seg. a dom., 18h/22h. Aos feriados, 18h/21h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.