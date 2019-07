O Restaurante Miako – Culinária Caseira Japonesa está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido somente no jantar R$ 85,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: salmão aburi filadélfia (3 unidades) – enrolado de salmão com arroz tostado no maçarico, com molho teriyaki, cream cheese e gergelim

Prato principal: tirashi – fatias de peixe cru espalhadas em cima do arroz temperado servido na tigela

Sobremesa: harumaki de banana com cobertura de chocolate

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para cerveja ou sake ou caipisake ou caipivodka com frutas do dia, água ou refrigerante.

Restaurante Miako – Rua Farani, 20, Botafogo, 2552-7847. Seg. a sáb., 18h30/23h.

