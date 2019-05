Um imóvel ajardinado com jeitão de residência abriga o Arado Natural, aberto no ano passado pelos sócios vegetarianos Marcelo Tadeu Fraga e Silvia Trevisan. Há mesas no salão de entrada, onde fica o bar, mas as mais disputadas estão no quintal dos fundos, também ocupado por árvores frutíferas e uma horta. Ali são cultivados temperos e pancs (plantas alimentícias não convencionais) utilizados em receitas como o divino maravilhoso. Queridinho dos frequentadores, esse é o nome do hambúrguer de feijão-preto, quinoa negra e cogumelo shiitake. Mussarela de búfala, pasta agridoce de tomate-cereja e chips de coco e maionese de abacate servida à parte completam a sugestão (R$ 33,00). Outra escolha que faz sucesso, a pizza arado (R$ 43,00) recebe coberturas que variam de acordo com os ingredientes, que vêm de uma rede de produtores locais. Dica: a pedido dos clientes, as receitas podem ser alteradas para atender veganos e pessoas com algum tipo de intolerância alimentar. Na hora da sobremesa, vale optar pelo maculelê, um combinado de doce de leite de búfala, farofa de biscoito de chocolate e baru e banana caramelada (R$ 29,00). Avenida Senador Filinto Müller, 284, Popular, ☎ 2136-9590 (70 lugares). Qui. e sex. 19h/22h30; sáb., 12h/14h e 19h/22h30. Aberto em 2018. $$

Uma das novidades gastronômicas de Cuiabá em 2019 é a abertura de uma unidade desta rede de origem cearense, cuja especialidade são os ingredientes provenientes do mar. Um dos carros-chefes do Coco Bambu, o prato batizado de rede de pescador reúne lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados com molho provençal e acompanhados de arroz com açafrão (R$ 190,00, para duas pessoas). Outra sugestão é o camarão à provençal, que consiste em vinte unidades grandes do crustáceo puxadas no azeite com alho e cebola, vinho branco, ervas, molho de tomate, molho branco e um toque de limão. O preparo é levado à mesa sobre fettuccine (R$ 215,00, para três pessoas). Para beber, há rótulo próprio de cerveja, uma pilsen feita em parceria com a mineira Wäls (R$ 17,00, 600 mililitros), e de espumante, caso do Brut Coco Bambu, produzido pela Casa Valduga (R$ 85,00). Shopping Estação Cuiabá, ☎ 3056-3052 (400 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sex. a dom. sem intervalo 11h30/0h). Aberto em 2019. $$$$

A rede que faz sucesso em diversas partes do país aterrissou no Mato Grosso, abrindo sua primeira unidade no estado no mês de fevereiro. De origem americana, a marca aposta na temática australiana e nos pratos em porções generosas. O endereço cuiabano ocupa um amplo espaço de mais de 600 metros quadrados, onde os clientes provam alguns clássicos da grife, caso da bloomin’ onion, a cebola gigante empanada (R$ 49,90), e a ribs on the barbie, costelinha de porco ao molho barbecue (R$ 63,90). Para adoçar, uma das opções é a sobremesa chocolate thunder from down under, que pode ser traduzida em brownie quentinho com sorvete de baunilha, calda de chocolate e chantili (R$ 29,90). De segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, a clientela pode aproveitar a billabong hour, quando diversas bebidas alcoólicas do cardápio e o chope em caneca congelada são oferecidos pela metade do preço. Shopping Estação Cuiabá, ☎ 3027-7236 (240 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados até 22h30). Aberto em 2019. $$$

O nome da casa faz referência ao apelido que a proprietária, Wanessa Rodrigues, tinha no colégio. Vegana, ela comanda o restaurante ao lado do marido, João Lucas Almeida. A proposta do casal é mudar o cardápio diariamente, sempre oferecendo dois pratos de comfort food em versão vegana, precedidos por uma saladinha incluída no preço. Entre as opções, podem figurar estrogonofe de grão-de-bico e cogumelos, baião-de-dois com feijão-de-corda e palmito, moqueca de banana-da-terra com palmito e farofa de castanha, uma paella com algas e lentilha e ceviche de jaca. A sugestão do dia custa R$ 28,90 (350 gramas) ou R$ 33,90 (500 gramas), já a sugestão da semana R$ 30,90 ou R$ 35,90, respectivamente. Para matar a sede, há bebidas de produção própria, entre elas um refrigerante caseiro (R$ 10,00, 340 mililitros). O casal também assina uma linha de sorvetes, são doze sabores, entre os quais café com pasta de amendoim e cacau – uma bola custa R$ 8,00 e duas, R$ 14,00. Rua Cândido Mariano, 1270, Quilombo, ☎ 3623-5023 (40 lugares). 11h/14h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2016. $

Com proposta saudável, nasceu como delivery e hoje já soma seis unidades, que levam a marca de Cuiabá para Sinop, Tangará e Primavera. Nos bufês por quilo (paga-se R$ 6,20 a cada 100 gramas) ficam alinhados folhas, legumes e grãos, além de três proteínas magras (carne, peixes ou frango). Algumas receitas têm lugar cativo no menu do chef Mario Espósito, entre elas o salmão grelhado com molho de maracujá e o nhoque de batata-doce com ragu. Para acompanhar, há sucos preparados sem adição de água, a exemplo do que combina açaí, banana, água de coco e guaraná em pó (R$ 8,00 com 300 mililitros e R$ 12,00 com 500 mililitros). Não se acanhe, montar marmita para o jantar é prática comum entre os clientes. Avenida Fernando Corrêa da Costa, 320, Poção, ☎ 2127-3546 (75 lugares). 8h/18h (sáb. até 15h; fecha dom.). Shopping Estação, 98116-1483, 10h/22h. Mais um endereço. Aberto em 2016. $

