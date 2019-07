Amir

Um clássico da Praça do Lido, o autêntico libanês agora tem pratos executivos durante a semana (R$ 25,00 a R$ 31,00), servidos entre 12h e 16h, e happy hour com bebidas, pastas, salgadinhos e sanduíches com até 30% de desconto (18h/20h). No menu dacasa constam o mezzé do amir (R$ 89,00), um combinado de salgados, pastas e salada, faláfel (R$ 20,00, seis unidades) e arroz de cordeiro (R$ 102,00, para duas pessoas). O chope Brahma (R$ 9,90) pode acompanhar os pedidos. Rua Ronald de Carvalho, 55, loja C, Copacabana, ☎ 2275-5596 (120 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $

Arab

A vista é um trunfo nas unidades da Lagoa e de Copacabana. O primeiro, além do menu tradicional, serve café da manhã árabe (R$ 35,00 por pessoa), com coalhada, pão pita, frutas e outros itens. No segundo é montado um bufê de almoço com cerca de 100 opções (R$ 76,90 ou R$ 79,90, nos fins de semana e feriados). À noite, no mesmo local, há rodízio árabe (R$ 85,00). Quem faz o pedido à la carte pode compartilhar mezzés em ambos os endereços, como a que reúne homus, tahine, babaganuche, coalhada seca, quibe cru, cinco miniquibes, tabule e pão pita (R$ 99,00). Avenida Atlântica, 1936, Copacabana, ☎ 2235-6698 (200 lugares). 9h/0h (seg. 17h/0h). Mais um endereço. Aberto em 1996. Aqui tem iFood. $$

Haz

Sabores do Oriente Médio marcam a cozinha da chef Katia Hannequim, que ganhou notoriedade com o seu bufê e, desde 2018, com o restaurante, no coração do Baixo Gávea. O pequeno ambiente é informal, com um balcão onde ficam esfihas e quibes (R$ 8,00 cada um). No cardápio, a receita mais celebrada é o faláfel (R$ 32,90, seis unidades). Entre os diversos combinados, o mezzé mouro (R$ 91,90, para dois) reúne arroz de cordeiro com lentilha de puy e cebola croustillant, tabule, charutos de folha de uva e repolho, mix de salgados, homus, azeitona, pão pita assado com azeite e zátar, e molhos harissa, tzatziki e tahine. Praça Santos Dumont, 126 A, Gávea, ☎ 3114-0780 (26 lugares). 11h/1h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $

Sírio e Libanês

Inaugurada há cinquenta anos pelo imigrante libanês Jawad Salim Ghazi, a casa, em pleno comércio popular da Saara, vende quitutes ligeiros, como o quibe (R$ 11,00). Para um almoço econômico, há pratos do dia por R$ 26,90 e o executivo (R$ 41,90). No menu completo, com entrada, principal e sobremesa, o preço sobe para R$ 47,80. O rodízio (R$ 79,90) pode trazer todas as receitas disponíveis no menu — exceto o michui de filé-mignon. Prato tradicional da casa para duas pessoas, o pernil de carneiro, guarnecido de arroz com carne moída e castanha-de-caju, custa R$ 105,00. Rua Senhor dos Passos, 217, Centro, ☎ 2224-1629 (92 lugares). 11h/17h30 (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 1969. Aqui tem iFood. $