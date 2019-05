O Porão Parrilla y Tragos está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Porão, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 54,90, enquanto no jantar pagarão R$ 64,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Pan de ajo (pão de alho)

Prato principal (almoço) – Colita de cuadril (steak de maminha acompanhado de quatro guarnições)

Prato principal (jantar) – El vazio (beef do vazio coberto por queijo e especiarias, acompanhado de quatro guarnições)

Sobremesa – Jelly walffer (panqueca de walffer com geleia de frutas vermelhas e sorvete de creme)

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para gin tônica, negroni, refrigerante ou suco em lata.

Porão Parrilla y Tragos. Av. Sen. Filinto Müller, 940, Quilombo. Não tem telefone. Horário do menu – Almoço: somente sáb. e dom. 11h/14h. Jantar: ter., qua. qui. e sáb., 18h30/23h.