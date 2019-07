O Pappa Jack está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Nas duas unidades do restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido somente no jantar R$ 85,00 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: salada caprese: salada italiana feita com mozzarella di búfala fatiada, tomate e manjericão, temperada com sal e azeite de oliva ou bruschetta de tomate com molho de tabasco: pão italiano tostado coberto de tomates picados, folha de manjericão, azeite, sal, levemente apimentado

Prato principal: pizza individual marguerita gourmet: molho de tomate natural, orégano chileno, folhas de manjericão fresco, mozzarella di bufala, tomate-cereja temperado com grana padano ou carne assada com molho especial na cebola caramelizada e gnocchi de batata com roti da casa

Sobremesa: banana del jack – assada ao forno e coberta com chocolate belga derretido, acompanhada de sorvete de canela ou devaneio do jack: sorvete de queijo com calda de doce de leite derretido

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para chope artesanal do Pappa Jack, refrigerante ou água mineral.

Unidade Leblon – Avenida Ataulfo de Paiva, 1060, Leblon, 3005-1234. Todos os dias, 18h/23h.

Unidade Copacabana – Rua Raimundo Correa, 11, Copacabana, 3005-7007. Todos os dias, 18h/23h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.