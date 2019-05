O Padrino Pizzaria está entre os restaurantes participantes da terceira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Padrinho, entre os dias entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Importante: é essencial fazer reserva antecipadamente, somente pelo WhatsApp (99994-9001).

Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Salada Padrino (rúcula, tomate-cereja, mussarela de búfala e manjericão)

– Prato principal: Uma pizza individual com até dois sabores escolhidos no cardápio da casa

– Sobremesa: Brownie mais sorvete de creme

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para vinho tinto Origem Cabernet Sauvignon (garrafa 187 mililitros) ou limonada suíça.

PADRINO PIZZARIA. Rua Espatódias, 37, Jardim das Palmeiras, 99994-9001. Horário do Menu: qua. a dom., 19h/22h45.