Empanadelas

O recheio clássico de carne, ovos e azeitonas ganha a companhia de outras treze opções no cardápio da casa, dedicada às empanadas. A versão do salgado em homenagem à cantora baiana Margareth Menezes combina carne de fumeiro artesanal e cebola caramelada no açúcar demerara (R$ 9,50). Na ala dos doces, faz sucesso o que tem o nome de Camila Marinho, com doce de leite mineiro ao queijo (R$ 9,00). Em versão baby, as empanadas podem ser levadas para casa frescas ou congeladas (R$ 25,00, oito unidades). Para molhar o bico há cervejas artesanais como a IPA Schornstein (R$ 29,00). Rua Território do Acre, 159, Pituba, ☎ 3016-3006 (16 lugares). 13h/20h (qui. e sex. até 21h; sáb. 10h/21h; dom. 15h/20h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Bravo Burger & Beer – 1º lugar

Três anos, três unidades, quase 1 000 hambúrgueres vendidos por dia e agora o segundo prêmio consecutivo em VEJA COMER & BEBER. A hamburgueria do chef Rafael Zacarias, de 36 anos, parece estar no ponto ideal. Com passagem por restaurantes sofisticados como o Fasano Al Mare, no Rio de Janeiro, ele elaborou um blend a partir de quatro cortes extraídos de gado angus para montar os discos dos hambúrgueres, todos de 180 gramas. As opções mais novas são o carcamano e o fat boy. Montado no pão de batata- doce, o primeiro ganha queijo meia-cura, cogumelos caramelados, bacon crocante e maionese feita com gorgonzola, vinho branco e pimenta-do-reino moída (R$ 36,00). O segundo, no pão australiano, leva queijo cheddar de Minas Gerais, cebola caramelada, presunto artesanal grelhado e maionese trufada (R$ 33,00). O bode father, também no pão de batata-doce, junta um disco de carne de cabrito, requeijão grelhado, picles de pepino, rúcula e maionese com especiarias, hortelã e mel (R$ 39,00). Sobre o mesmo pão, a opção vegetariana tem cogumelos como base e sustenta queijo meia-cura, tomate-caqui grelhado, picles de maxixe, alface, rúcula e maionese com pesto de manjericão (R$ 35,00). Para acompanhar, a maioria prefere cervejas especiais como a Cauim, da Colorado, que leva mandioca na receita (R$ 35,00), ou long necks da Budweiser (R$ 9,90). A porção de fritas com aïoli custa R$ 8,60 e o brownie de chocolate, R$ 8,00. Recomenda-se guardar espaço para os turbinados shakes, como o que reúne doce de leite, chutney de banana-da-terra, brownie e canela (R$ 22,00). Rua das Hortênsias, 478, Pituba (25 lugares). Não tem telefone. 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Alphaville, 151, Alphaville, ☎ 3022-6264 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Sete de Setembro, 3959, Barra, ☎ 3561-0829 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015.

à Burguer

Hambúrgueres altos e suculentos recheiam sanduíches como o trufadão, que também leva cogumelos shiitake salteados com cebola na chapa e maionese caseira trufada no recheio do pão de sal. Ele pode ser pedido sozinho (R$ 34,00) ou no combo com milksha ke e batata frita (R$ 51,00). Se o apetite for menor, peça a versão promocional, novidade no cardápio, com hambúrguer de 100 gramas, queijo, tomate, cebola empanada, molho da casa e ketchup (R$ 19,00). A opção de montar o próprio hambúrguer, com cinco ingredientes, sai por R$ 32,00. Rua Sabino Silva, 767, Jardim Apipema, Ondina (40 lugares). Não tem telefone. 17h/22h (qui. e dom. até 22h30; sex. e sáb. até 23h). Aberto em 2017.

BBQ Riz Burger

O cheeseburger com quatro queijos lidera os pedidos da casa. É feito com disco de fraldinha de 180 gramas, tomate seco caseiro, queijos brie, provolone, gorgonzola e mussarela no pão de batata (R$ 22,00). Outra boa pedida é o big black, incrementado com queijo ched dar, creme de bacon crocante, molho barbecue, tomate e alface no pão australiano (R$ 22,00). Para acompanhar, peça o milk-shake de coco verde com doce de leite ou o de Nutella (R$ 15,00 cada um). Rua das Hortênsias, 966, Praça Alfred Nobel, ☎ 3019-2800 (62 lugares). 12h/15h e 18h/22h (sex. e sáb. 12h/15h e 18h/ 0h; seg. fecha). Aberto em 2018.

Burguerstock

Instalada num salão apertadinho e grafitado, a nova hamburgueria tem como carro- chefe o sanduíche woodstock (R$ 30,00). Ele é feito com hambúrguer de cupim (180 gramas), banana-da-terra frita, queijo de coalho maçaricado, melaço de pimenta, crispy de aipim e cream cheese. Para acompanhar, o cardápio sugere o milk- shake de leite Ninho com Nutella (R$ 20,00). Rua do Bejoim, 367, Caminho das Árvores, ☎ 3106-3636 (50 lugares). 17h30/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2018.

Burguiles

Batizado com o nome da hamburgueria, o carro-chefe do cardápio é feito com disco de costela de 200 gramas, queijo prato, bacon crocante e barbecue de rapadura no pão australiano artesanal (R$ 29,00). Também tem boa saída o brienelson, com o mesmo hambúrguer, mais queijo brie, bits de alho, bacon crocante, maionese de alho assado e melaço de cana no pão de aipim com crosta de tapioca (R$ 34,00). Para acompanhar, peça uma limonada baiana, com limão-taiti batido com água e “carne” do coco, gelo e açúcar (R$ 10,00). Rua Amazonas, 644, Pituba, ☎ 3561-2600 (60 lugares). 17h/0h. Aberto em 2017.

Brutus Burger & Beer

De todas as opções do cardápio, o brutus (R$ 35,00), montado no pão australiano, é o queridinho da clientela. No recheio, ele traz disco de carne (180 gramas), queijo cheddar, anéis de cebola, molho barbecue e bacon crocante. Para acompanhar, peça uma porção de batatas fritas (R$ 8,00). Vegetarianos têm vez no bicho-grilo (R$ 35,00), com mix de shiitake e shimeji, mussarela de búfala, tomate-caqui, alface, rúcula e maionese. Rua Pernambuco, 352, loja 1, ☎ 3561-4161 (38 lugares). 17h30/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2018.

Cazolla Gastrô Burguer Beer

São 25 opções de hambúrguer no cardápio, todas com harmonização de cerveja artesanal sugerida. O surreal (carne, ched dar, farofa de bacon, mussarela maçaricada, cebola empanada e molho barbecue; R$ 32,90), por exemplo, é combinado com a Áustria Dunkel. Já o vegan burger (de legumes, com molho pesto e salada no pão de beterraba; R$ 25,90) tabela com a Submissão, uma session IPA. A batata frita rústica acompanha todas as pedidas. Avenida Paulo VI, 1816, Pituba, ☎ 3016-1557 (66 lugares). 11h30/15h e 17h30/22h30 (sex. até 23h30; sáb. 17h30/23h30; dom. 17h30/23h). Aberto em 2017.

Jamm Burgers

Uma parede de vidro separa a cozinha das mesas do salão. Ali, à vista da clientela, são grelhados os hambúrgueres altos que recheiam pedidas como o fumeiro & burger, com lâminas de fumeiro, cebola caramelada, redução de laranja, queijo de minas meia-cura e maionese da casa (R$ 29,90 com batata frita ou cebola empanada). Novidade no cardápio, o porco burger, montado no pão de batata, combina disco de carne suína empanada, queijo, alface-americana e picles de cebola-roxa (R$ 29,90 o combo). Rua da Paciência, Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 2137-9853 (70 lugares). 18h/23h (qui. até 2h; sex. até 4h; sáb. 17h/4h; dom. 17h/0h). Aberto em 2016.

Madero

Com lojas espalhadas Brasil afora, a rede tem como carro-chefe o cheeseburger madero, feito com queijo cheddar, tomate fresco, alface, cebola assada e maionese artesanal no pão crocante assado na hora (R$ 39,00, com batata frita). Também tem boa saída o cheeseburger de cordeiro, que custa R$ 47,00 o combo. O variado cardápio abarca ainda saladas, sanduíches, massas e carnes. Shopping Barra, ☎ 3043- 2736 (128 lugares). 11h45/22h30 (sex. até 23h30; sáb. até 0h; dom. até 22h; Salvador Shopping, ☎ 3017-6322 (92 lugares). 11h45/22h30 (sex. até 23h30; sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2015.

Melt Hamburgueria e Açaiteria

Um contêiner acomoda esta casa que é um misto de hamburgueria e “açaiteria”, como o próprio nome indica. O açaí (R$ 18,00, com 500 mililitros) é incrementado com quantos acompanhamentos o cliente quiser. Quem for de hambúrguer, repare, o blend bovino com 140 gramas é prensado na hora, já sobre a chapa, em vez de ser moldado previamente (o que o torna um smash burger). Das combinações, a chamada prime (R$ 25,00) traz, além do disco de carne, queijo gouda, molho três queijos, cebola caramelada, salame crispy e tomate-caqui no pão de batata. Rua Anísio Teixeira, 161, Itaigara, ☎ 99612-9081 (35 lugares). 17h/22h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Muu – 3º lugar

A casa faz os hambúrgueres do zero, com blend de quatro cortes bovinos. O cardápio sugere que o cliente monte o próprio lanche com pão (brioche ou australiano), queijo (do reino ou mussarela), cebola (caramelada ou crocante) e extras (tomate, alface, picles, bacon e molho da casa). O disco de carne pode ser trocado pela opção vegetariana, de grão-de-bico e farinha de tapioca. Para quem prefere não arriscar, há três opções prontas, como a na cocó (R$ 24,00), com sobrecoxa empanada. Acrescente batata frita ao combo por mais R$ 5,00. Avenida Paulo VI, 1609, Pituba, 3017-7710 (50 lugares). Não tem telefone. 17h40/23h (sex. e sáb. até 0h); Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348, Rio Vermelho, ☎ 3023-4344. 17h40/23h (sex. e sáb. até 2h).Aberto em 2015.

Red Burger N Bar

A hamburgueria surgiu em 2016, da ideia de três amigos de montar um negócio próprio depois de uma viagem à Chapada Diamantina. O cardápio, replicado nas três unidades, sugere pedidas como o red burger (R$ 26,00), o queridinho da clientela, que empilha disco de carne alto (180 gramas), queijo gouda, bacon crocante e molho da casa no pão de batata. Outra sugestão, o mafioso (R$ 28,00) leva hambúrguer, queijo provolone, maionese de manjericão e pepperoni crocante. No combo com batata frita e refrigerante, ele sai por R$ 36,00. Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, ☎ 3351- 0551 (72 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

Shawarma Basha

Sempre estacionado no mesmo ponto no Imbuí, o food truck aposta em clássicos da cozinha árabe. Entre as opções mais pedidas, o shawarma misto (sanduíche enrolado em pão sírio; R$ 13,00) combina pedaços de carne e de frango assados em espeto giratório, salada e batatas fritas no saboroso recheio. Quem não come carne pode optar pelo shawarma de faláfel (bolinho frito de grão-de-bico; R$ 15,00), acompanhado de salada e molho da casa. Rua Jayme Sapolnik, Imbuí, ☎ 99669-8939. 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Taurus Burger and Beer – 2º lugar

Com produção 100% artesanal, a casa aposta em hambúrgueres altos (180 gramas) assados na grelha. O taurus é feito com um blend de cortes de wagyu e incrementado com queijo quartirolo, cebola caramelada, bacon, salada e molho da casa no pão australiano (R$ 32,90). Para beber, há chope e milk-shake. Alameda Benevento, 584, loja 1, Pituba, ☎ 2137-2105 (72 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sex. a dom. até 0h). Aberto em 2017.

Xoxo Burguer

O atrativo da casa são os sete tipos de hambúrguer artesanal, feitos com diferentes carnes. O xoxo sol (R$ 20,00), por exemplo, leva disco de carne de sol, queijo de coalho, bacon, cebola caramelada, alface e melaço de cana. Já o xoxo filé (R$ 20,00), com disco de filé-mignon, vem com mussarela, bacon, cebola caramelizada, alface, cream cheese e molho barbecue. Peça uma porção de fritas e um refrigerante em lata (R$ 3,00 cada um) para acompanhar. Rua Jiquiriçá, 165, Pernambués, ☎ 99133- 6539 (20 pessoas). 17h/21h (fecha dom.) Aberto em 2015.