Ancoramar

Sucessor do clássico Albamar, o lugar com vista de 360 graus tem cozinha liderada pelo chef Rodrigo Costa. De lá, saem preparos como o combinado que carrega o nome da casa, um mix de lula, polvo e camarão feitos na frigideira mais seis bolinhos de bacalhau (R$ 79,00). Na lista de principais, o arroz maru, com frutos do mar e cenoura, gratinado com queijo ralado (R$ 75,00), é um dos mais pedidos. Para fechar a refeição, tem creme brûlé romeu e julieta (R$ 25,50). De segunda a sexta, o almoço executivo oferece duas fórmulas pelo mesmo preço (R$ 55,00): entrada e prato ou prato e sobremesa. Praça Marechal Âncora, 184, Centro, ☎ 2240-8428 (300 lugares). 11h30/17h (fecha dom.). Aberto em 1933. $$$

Don Camillo

Na ativa há mais de duas décadas, o restaurante conta com mesas no salão climatizado e também no calçadão da Avenida Atlântica. Por causa da localização, é bastante frequentado por turistas. A refeição pode começar com uma porção de ostras — com seis unidades, elas são servidas frescas (R$ 42,50) ou marinadas (R$ 56,00). Outra opção antes de partir para a etapa seguinte é escolher os mexilhões refogados em vinho branco (R$ 46,00). Na seção dos principais, fazem sucesso os risotos, como o nero, feito com arroz negro italiano mais lagosta, camarão, polvo e tomatinho- cereja (R$ 110,00), e também o espaguete com frutos do mar (R$ 79,00). Na hora da sobremesa, a maior parte aposta no clássico tiramisu (R$ 25,00). Avenida Atlântica, 3056, loja A, Copacabana, ☎ 2549-9958. 12/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1995. $$$

Giuseppe Mar

Há 25 anos o restaurateur Marcelo Torres lançava a marca Giuseppe. Hoje, a premiada grife conta com duas steakhouses, um italiano e esta casa de peixes e frutos do mar. Aqui, a atração principal é a bancada de gelo com os pescados do dia. Eles podem ser preparados na grelha, a exemplo do robalo (R$ 160,00 o quilo). Um sushiman ainda transforma os ingredientes frescos em sashimis, tatakis e ussuzukuris. As panelinhas, clássicas do Giuseppe, também estão presentes nesta unidade, como a de siri (R$ 36,00). Com couvert, principal e sobremesa, o menu executivo sai a R$ 78,00. VillageMall, piso L2, Barra, ☎ 3252-2588 (80 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h30; dom. e feriados até 22h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$$

Margutta

O negócio tocado pelo casal Paolo e Conceição Neroni é uma tradicional referência de cozinha mediterrânea na cidade. Em Ipanema e na Barra o cardápio leva a assinatura de Paolo, que prioriza receitas simples, dando protagonismo aos pescados frescos do dia. Um bom exemplo é o pargo alla neroni (R$ 109,50): peixe inteiro assado em vinho branco com alecrim, tomate sem pele e batata. No capítulo dedicado aos risotos, figura uma versão picante, com lula e camarão ao vinho branco, tomate, rúcula, alho e parmesão (R$ 89,50). A casa serve menu executivo (12h/16h) por R$ 69,00, da entrada à sobremesa. Avenida Henrique Dumont, 62, Ipanema, ☎ 2259-3718 (80 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sáb., dom. e feriados 12h/0h; fecha seg.). Mais um endereço. Aberto em 1994. Aqui tem iFood. $$$

Satyricon (campeão de 2019)

O maior campeão da categoria na história de COmer & BeBer volta a ocupar o posto de número 1 da cidade quando o assunto é pescados. O segredo do sucesso está na matéria-prima, que chega diariamente do litoral fluminense direto para as mesas e os aquários do restaurante fundado pelo restaurateur italiano miro Leopardi, falecido há três anos. Sob o comando da esposa, marli, e dos filhos, Bruno e Sandra Tolpiakow, a cozinha mantém o direcionamento deixado pelo pai. As preparações seguem valorizando o insumo acima de tudo, o ingrediente fresco, pescado no nosso litoral, em receitas que passam ao largo de modismos e invencionices da estação. É o caso do marenostrum (R$ 294,00, para dois), seleção com atum, salmão, robalo, pargo, olho-de-boi, tartare de salmão e atum, tudo delicadamente temperado e deliciosamente cru. Carro-chefe, o pargo ao sal grosso (R$ 128,00) tornou- se um clássico da cozinha, mas também há outros pedidos disputados, como os lagostins gratinados (R$ 178,00) e os camarões e lulas fritos à moda romana (R$ 137,00). As guarnições são pedidas à parte — o creme de espinafre (R$ 31,00) e o risoto de limão (R$ 29,00) estão entre os mais queridos da clientela.

Sob forte acento da culinária mediterrânea, a cozinha também desponta com massas irreparáveis, a exemplo do espaguete com vôngoles (R$ 106,00) e do tagliattele com tinta de lula, que leva nacos suculentos de lagosta ao molho de tomate com champanhe e manjericão (R$ 168,00). Quem preferir o frescor do mar ao estilo oriental poderá fazer o pedido no sushibar, que realiza um excelente trabalho em opções como o combinado especial (R$ 198,00, 38 peças). Para ser ainda mais feliz, feche com o tiramisu da casa (R$ 39,00), sem dúvida um dos melhores representantes do doce na cidade. Rua Barão da Torre, 192, Ipanema, ☎ 2521-0627 (140 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1985. $$$

Skunna

O chef Aylton Oliveira acaba de lançar itens no menu desta casa, a começar pelo poke havaiano, com salmão cru, algas e manga sobre arroz japonês (R$ 48,00). Outras estreias são o trio de frutos do mar (vieira, cavaquinha e camarão grelhados na manteiga de ervas com arroz de coco ou risoto de limão-siciliano; R$ 178,00, para dois) e o camarão mediterrâneo, feito com vinho branco e escoltado por arroz de açafrão (R$ 157,00, para dois). Às quintas e sextas vale aproveitar o prato com 40% de desconto, como o espaguete com frutos do mar (R$ 89,40, para duas pessoas). Estrada dos Bandeirantes, 23363, Vargem Grande, ☎ 2428-1213 (110 lugares). 11h30/0h (qui. até 23h; dom. até 19h; fecha seg. a qua.). Aberto em 1991. $$